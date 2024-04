A kezdeti sokk után a segítségére sietők igyekeznek megnyugtatni, hogy a lányok bizonyára ott lesznek következő állomáson. Így is történik, hamar érkezik a hír, hogy egy utas észlelte a helyzetet, és várják őt a következő megállónál. Az igazi sokk azonban csak ekkor jön: a férfival csak a kétéves Bea van, a hatéves Faye-nek se híre, se hamva. Senki nem látta. Senki nem tud semmit. Bea még túl kicsi ahhoz, hogy elmondja, hová tűnt a nővére. Vajon elvitte valaki? Vagy elveszett a zsúfolt, nyolcmilliós metropoliszban?

Megkezdődik a versenyfutás az idővel. Sive és családja a férje, Aaron baráti találkozójára érkezett pár napra Írországból Londonba. A keresésbe nem csupán a rendőrség és a barátok, de a brit és az ír sajtó is beszáll. Ahogy telik az idő, gyűlnek a nyomok és a vakvágányok, egyre több mélyre ásott titokra és elfojtott indulatra is fény derül. Aaron évtizedes barátságainak burka alatt sértettség, irigység és harag bugyog, ráadásul a férfi hírhedt ügyvéd, és éppen egy veszélyes ír bűnbanda bajszát húzogatja. Megannyi indíték, megannyi gyanúsított, Sive számára pedig egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy mindenki hazudik valamiről. Még a férje is.