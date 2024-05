A gyereknapot május utolsó vasárnapján szokás tartani, Maroslelén azonban most azért, hogy más rendezvényekkel ne ütközzön, előrehozták. A faluházban és annak udvarán ugrálóvár, körhinta, lufihajtogatás, kreatív kuckó, kirakodóvásár és sokféle ügyességi játék várta a résztvevőket, illetve zenés produkció, Molnár Orsiék fellépése szórakoztatta őket. Tartottak focitornát, amire lánycsapat is jelentkezett, valamint az is kiderült, melyik gyermek készíti a legszebb aszfaltrajzot. Érdekes színfoltja volt a rendezvénynek az iskola szülői munkaközösségének használtcikk-vására, amelynek bevételét mindig a diákokra fordítják – például segítenek előteremteni a nehéz körülmények között élőknek az osztálykirándulás részvételi díját.

Drimba Tibor polgármester azt is elmondta, hogy a gyerekek a palacsinta mellé szörpöt, illetve az önkormányzat jóvoltából édességeket is kaptak.