A szegediek az első meccsen hátrányba kerültek, miután az olimpiát is megjárt Krausz Gergely legyőzte Könczöl Ádámot, ám Pápai Balázs egy háromszettes csatában legyőzte Szerecz Mártont. Pápai Bálint már a vezetést is megszerezte a szegedieknek, de a két egyéni női meccs a pécsieké lett. A férfi párost a Kereszti Zoltán–Didi Purwanto kettős megnyerte, de mivel a másik páros meccset elveszítette a Pápai Balázs–Pá­­pai Bálint kettős, így egyetlen győzelemre került az aranyéremtől a Multi Alarm SE. Ekkor azonban a Sárosi Laura, Serena Kani duó hozta a saját páros meccsét, így döntő játszma következhetett a vegyes párosok között.

– Fárasztó volt, végig az járt a fejemben, egyenlítenem kell. A játék nem ment annyira jól, de a döntő szettnél olyan állapotba kerültem, ami végigvitt onnantól, az ellenfelem pedig fizikálisan és mentálisan is elfáradt – összegzett Pápai Balázs.



A Piliszky András, Serena Kani kettős ugyan az első játékot elveszítette, de ezt követően a nagyszerű hangulatú mérkőzésen, a lelkes szegedi közönség által támogatva behúzták a meccset – ezzel együtt pedig a bajnoki címet is.

– Én még nem játszottam ekkora tömegben, mint a döntőn, így kellett egy szett számomra, amíg belerázódtam a helyzetbe. Vegyes párost is régen játszottam, kaptak egy szettet, de innen elkezdtünk játszani. Az eddigi két, vegyespáros magyar bajnoki címemet ugyanígy szetthátrányból fordítottam meg, nem remeg meg a kezem, ha végjátékról van szó. Minden magyar bajnoki cím egy új élmény, nem tudom eldönteni, melyiknek örülök a jobban – mondta Piliszky András.