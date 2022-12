Borzasztóan kezdett a Naturtex-SZTE-Szedeák a Körmend ellen, hiszen már nagyon korán tízpontos hátrányba került. Az első negyedben már nyolc eladott labdánál járt a Szedeák, a vendégek pedig éltek is ezzel, és több mint tízzel is vezettek. A második negyedben már letisztult a szegediek játéka, és folyamatosan zárkóztak. A negyed felénél már csak négy pont volt a hátrányuk, ek­­kor a játékvezetői döntések sem billentették ki Bognárékat. 33–33-nál Person betörése után előbb egyenlített a Naturtex, majd Sztarovlah büntetőivel már vezetett is a nagyszünetben a második negyedben lé­­nyegesen jobb támadójátékot mutató Szedeák.A szegediek magasembereivel továbbra sem bírtak a körmendiek, Sztarovlah, Bognár és Roberson is dupla-dupla közelében járt, miközben Person ziccerével már hét ponttal vezetett a Szedeák, 46–39. Három negyed alatt nem dobtak sikeres hárompontost a szegediek, de ennek ellenére is, ha csak egy ponttal is, de vezetni tudtak az utolsó tíz perc előtt, 56–55-ről jöhetett az utolsó tíz perc.

Chambers hármasával hosszú idő után vezetett a Körmend, majd Parrish ziccere után kért időt Simándi Árpád 60–63-nál. Washington jegyezte az első szegedi hármast, 64–66. Az utolsó percekhez közeledve ismét több volt a hiba a szegediek támadásában, a Szedeák 9 pontot a vonalon hagyott, ám Washington tempója után visszavette a vezetést, 69–68. Alig több mint 50 másodperc maradt, amikor egy igencsak vitatható triplával négy ponttal vezetett a Körmend, videózás után sem változtatták meg az ítéletet, azt nem lehet mondani, hogy hazai pályát kapott volna a Szedeák. Chambers ziccere után nagyon kevés idő maradt, Washington ugyan beemelt egy triplát, de 7 másodperc alatt kellett volna ledolgozni három pontot úgy, hogy a labda a Körmendnél volt. Chambers keze nem remegett meg a büntetőknél, ezzel eldöntötte a meccset, a Szedeák nyolcadik vereségét szenvedte el.

A szegediek 11 büntetőt kihagytak és a tripla sem ment ezen a napon: mindezek mellett is bőven volt esélyük arra, hogy legyőzzék a Körmendet.

Simándi Árpád: – Gratulálok a Körmendnek a győzelemhez! Elképesztő negatív szériában vagyunk, koncentrációs problémáink is vannak, és továbbra is hullámzó a játékunk. Visszajöttünk a meccsbe, és periódusokban megmutattuk, hogy tudunk kosárlabdázni. Keressük az okokat, hogy miért alakulnak így a végjátékok. Úgy dobtunk 74 pontot, hogy rengeteg kihagyott büntetőnk volt, két sikeres hárompontoskísérletünk volt és ismét temérdek labdát eladtunk. Védekezésben mindent megtettünk, de ebből a negatív szériából nem tudunk kijönni. Fel kell emelnünk a fejünket, még keményebben kell dolgoznunk, és akkor jönnie kell a sikereknek is.