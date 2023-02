Névjegy A 62 éves Gudmundsson 2018 óta az izlandi férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya. Klubcsapata utoljára 2020. februárja és 2021. szeptembere között volt, akkor a német Melsungent irányította. Először a nyolcadik helyen végzett együttese a Bundesligában, majd a rossz idénykezdet miatt három mérkőzést követően megváltak tőle. Posztján a korábbi szegedi jobbszélső, Robert García Parrondo követte, aki jelenleg is a Melsungen trénere. Gudmundur Gudmundsson legnagyobb sikerét a dán férfi válogatottal érte el, 2016-ban Rio de Janeiróban nyertek olimpiai aranyérmet. Az izlandiak kapitányaként 2008-ban is bejutott az ötkarikás játékok döntőjébe, azt viszont a franciák nyerték meg. Edzői pályafutása során több periódusban is irányította hazája válogatottját, amelynek maga is játékosa volt. Balszélsőként 262 alkalommal húzhatta magára a címeres mezt. 32 éves koráig nevelő egyesületét, a Vikingur Reykjavíkot erősítette, amelynél edzői pályafutását is elkezdte. Négy esztendőn át irányította a Rhein-Neckar Löwent, de rövid ideig Bahrein nemzeti csapatát is edzette.