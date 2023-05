Habár még a bronzérem megszerzésére is van matematikai esélye a Szegednek, legyünk reálisak: a labdarúgó NB II.-ben jelenleg harmadik Ajka a még hátralévő két bajnokin a Dorog és a Békéscsaba ellen könnyen megszerezheti azt a pontmennyiséget, amellyel bebiztosítja a bajnoki érmét.

Azaz a vasárnap 17 órakor a Szent Gellért Fórumban kezdődő Szeged-Csanád GA–Gyirmót meccsnek sokkal inkább a negyedik hely a tétje hazai szempontból, mint a dobogó elérése. A vendég kisalföldiek csak két pontra vannak lemaradva az Ajkától, így az utóbbi együttes esetleges botlása esetén megnyílik előttük az út, ám Szegeden nehéz dolguk lesz a szintén a jobb pozícióért hajtó házigazda ellen.

– Mindig a következő mérkőzés a legfontosabb számunkra, ez most hatványozottan igaz, hiszen egy lépésre vagyunk attól, hogy elérjük a negyedik helyet. Egyszerű ezt mondani, de nem lesz könnyű megvalósítani. A Gyirmót nagyon erős csapat, egyénileg képzett játékosokkal. A szezon során sok jó meccset játszottunk erős ellenfelekkel, többször is megmutattuk, hogyan tudunk futballozni, amikor jó formában vagyunk. 58 pontot szereztünk eddig, egyiket sem adták ajándékba, megdolgoztunk a helyünkért a tabellán. Mindig erősebbek vagyunk a szurkolóinkkal, szeretném, ha a szezon legfontosabb meccsén is támogatnák a fiatal játékosainkat. Bármi is történik vasárnap, büszke vagyok a játékosaimra, hogy eddig eljutottak – nyilatkozta Alekszandar Sztevanovics, a szegediek vezetőedzője.

Az esemény kapcsán több akció is hirdetett a szegedi klub: ilyen az arcfestés, a kék-feketébe öltözés, amelynek legjobbját díjazzák, aki kerékpárral érkezik a Szent Gellért Fórumba, autogrammkártyával gazdagodik, illetve minden megvásárolt belépő 10 százalékos kedvezményt jelent a következő szezon bérletárából.