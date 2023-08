A Mol magyar kupa-érdekeltségek miatt csak négy találkozót rendeztek meg a Csongrád-Csanád vármegyei I. osztályú bajnokság második fordulójában.

Az újonc Ásotthalmot is legyőzte a Kiskundorozsma, miután Paksi Péter csapata az első félidő felére kétgólos előnybe került. Az Ásotthalom akárcsak a múlt héten, most is szépíteni tudott, de annyi már nem volt benne, hogy kétgólos hátrányból megmentsen egy pontot. Szintén hat ponttal áll a Tiszasziget is, amely Szentesről tudta elvinni a pontokat. A kevés igazi helyzetet, ám annál több párharcot hozó találkozón a szigetiek egy büntetővel jutottak vezetéshez, majd a szünet után egy kavarodást követően duplázták meg előnyüket, ez pedig már döntőnek bizonyult ezen a meccsen. Két lejátszott mérkőzés után a Tiszasziget és a Kiskundorozsma az a két csapat, amelyik hibátlan mérleget tud felmutatni.

Közel fél órán át a Bordány irányította a játékot Vásárhelyen, ám ezt követően a hazaiak átvették a kezdeményezést. A második félidő elején lőtt góljaival a három pont sorsát el is döntötte a Hódmezővásárhelyi FC II.

A két, forduló előtt pont nélkül álló csapat csatája vendégsikert hozott: az SZVSE a hajrában szerzett góllal bebiztosította a sikert a Mórahalom vendégeként. A hazaiak előtt is adódott ugyan bőven lehetőség, de az utolsó megoldásokba rendre hiba csúszott. A következő fordulóban már ismét hat találkozót rendeznek meg, köztük többek között egy homokháti örökrangadó is szerepel a programban. Az Ásotthalom–Mórahalom meccsnek pedig úgy futhatnak neki a felek, hogy egyik csapatnak sincs még pontja két fordulót követően.