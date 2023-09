Németországban vagy Franciaországban is hatalmas dolog világversenyt nyerni, de egy olyan nemzet otthonában, ahol a vízilabda szinte szent és a legnagyobb sportáguk, ellenük fantasztikus győzni. Játszottam Zágrábban, Belgrádban vagy éppen Görögországban, Montenegróban viszont játékosként és edzőként is éreztem, hogy szent dolog a vízilabda az életükben. Óriási referencia a gyerekeknek, hogy ilyen jól játszottak ennyi néző előtt és ilyen hangulatban. Több döntésünk is utólag visszatekintve fordulópontot jelentett számunkra, elképesztő, hogy mennyi mindent tanultam én is ezen az Európa-bajnokságon a sportágról