Négy, igencsak szoros játszmát vívott a MAFC vendégeként a Vidux-Szegedi RSE, amely a magyar kupa nyolcaddöntőjének első felvonásában lépett pályára fővárosi ellenfelének otthonában.

A hazaiak ugyan gyenlíteni tudtak az első szettet követően, de a harmadik, és a negyedik játszmát is szoros csatában húzta be a Tisza-parti gárda, amely így előnybe került a továbbjutást illetően. A párharc visszavágóját majd december 6-án rendezik Szegeden – ám a két csapat következő meccsére nem kell addig várni, mivel vasárnap 18 órától a bajnokságban is összecsapnak a felek az újszegedi sportcsarnokban.

Berkes Zoltán: – Óriási gratuláció jár a srácoknak, mert hatalmasat küzdöttek ma egy nagyon jó röplabdát játszó, és nagyon jó formában lévő csapat ellen. Szinte egész héten nem tudtunk a teljes kerettel edzeni, így még jobban felértékelődik ez a győzelem. A MAFC nagyon kellemetlen játékot játszik, de hatalmas motiváció volt a srácokban, ami átlendített minket a hullámvölgyeken és hibákon. A mezőnyjátékban óriásit játszottunk, és a sáncban is rengeteget léptünk előre, a taktikai utasításokat igyekeztek maradéktalanul betartani, így újra tanúbizonyságot tett a csapat küzdeni tudásból. Vasárnap jön a folytatás már az Extraligában, így nagyon kell a koncentráció, hogy azt a meccset is győzelemmel tudjuk zárni hazai pályán.

MAFC–Vidux-Szegedi RSE 1:3 (24:26, 25:22, 23:25, 25:27)

Férfi röplabda magyar kupa, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés. Budapest, Pénzügyőr sportcsarnok, vezette: Halász, Barabás.

Vidux-Szegedi RSE: Piti, Bodnár, Gönczi, Kiss G., Pozzobon, Csányi. Csere: Borsi (liberó), Kasnyik. Vezetőedző: Berkes Zoltán.