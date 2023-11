A csoportmérkőzések első körének utolsó felvonása következik. A Szeged öt ponttal a hetedik, a Peliszter nullával a nyolcadik az A csoport tabelláján. A Pick előtt még sűrű a mezőny, a legfontosabb, hogy a végén az első hat között legyen, és játszhasson a negyeddöntőbe jutásért. A történelem során a Tisza-partiak először találkoznak észak-macedón ellenfelükkel, amely a legutóbbi idényben megnyerte hazája bajnokságát a meggyengült Vardar Szkopjével szemben.

– Örülök, hogy visszatérhetek és pályára léphetek Szegeden, alig várom a mérkőzést. Tudjuk hogyan játszik a Pick, de jól fel kell készülni ellenük, csak akkor reménykedetünk egy jó eredményben. A Pick Aréna Európa legszebb kézilabdacsarnoka, örülök, hogy a fiatal játékosaink megtapasztalhatják az atmoszféráját – nyilatkozta a Peliszter közösségi oldalán Bogdan Radivojevics, aki 2019 és 2023 között erősítette jobbszélsőként a Pick Szegedet.

Az Eurofarm Peliszterhez kapcsolódó friss információ, hogy a német HSG Wetzlartól visszatér a klubhoz még ebben a szezonban az észak-macedón válogatott balátlövő, Filip Kuzmanovszki. A 27 éves kézilabdázót hétfőn mutatják majd be a nyilvánosságnak a terveik szerint, arról viszont nem szólt a klub közleménye, hogy Szegeden már pályára lép-e. Elvi síkon lehetséges, ugyanis előző csapatával nem játszott nemzetközi mérkőzést idén.

Mario Sostaric (a labdával) szerint a Pick Szeged a mérkőzés esélyese a Peliszter ellen, de ezt a pályán is bizonyítania kell.

Fotó: Karnok Csaba

Az európai szövetség honlapján a BL-ben a Szeged idei legeredményesebb játékosa, a góllövőlistán harmincöt találattal a nyolcadik helyen álló Mario Sostaric úgy fogalmazott, kemény meccsre számít a Peliszter ellen, amely teljes tiszteletet érdemel. Ahhoz, hogy elérjék a céljukat, vagyis itthon tartsák a két pontot a szegediek, a legmagasabb szinten kell majd kézilabdázniuk.

– Mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de ezt a pályán is be kell bizonyítanunk – zárta várakozását a 30 éves horvát válogatott játékos.

Ami pedig a zuhanyhíradós értesüléseket illeti, az RT Handball szerint Dean Bombac mellett Matej Gaber is távozhat a szezon végén Szegedről. A portál már a szlovén beálló új csapatát is tudni véli, amely információjuk szerint a francia HBC Nantes, ahova két héttel korábban már alá is írt szerintük Gaber.