Lengyelországban rendezték meg az XPC világkupát, amelyen öten indultak a Mr. Power Sportegyesületből, és mind az öten elnyerték a szövetségi profi kártyáját. Ez azt jelenti, hogy ennél a szövetségnél profinak minősülnek a jövőben, és csak profi körülmények között versenyezhetnek.

A klub sportolói közül Tumpek Róbert a -110 kg-osok open korcsoportjában 920 kg-os összetettel végzett az első helyen, és mindhárom gyakorlatban új egyéni csúcsot ért el. Guggolásban 370, fekvenyomásban 192,5, míg felhúzásban 357,5 kg-os teljesítményt nyújtott, ezzel pedig a többnapos viadal legeredményesebb versenyzője is lett.

Szintén egyéni csúcsokal zárt Fülpesi Tibor is, aki a -125 kg-osok open korcsoportjában végzett az élen egy 870 kg-os totállal, miután guggolásban 320, fekvenyomásban 210, felhúzásban pedig 340 kg volt a mérlege.

A -100 kg-osok között Debreczeni Zoltán is aranyérmet nyert, miután guggolásban és fekvenyomásban is egyéni csúcsot döntött (310 illetve 212 kg), felhúzásban pedig 340 kg-os teljesítményt mutatott be, így 852 kg-os totált produkált. Ugyanebben a súlycsoportban a dobogó harmadik fokára állhatott Apaceller Milán, aki 812 kg-os összetettet produkált (320 kg, új egyéni csúcs guggolásban, 192,5 kg fekvenyomásban és 300 kg felhúzásban).

Mari Márkó is aranyéremmel térhetett haza, miután a -82,5 kg-osok között 735 kg-os összteljesítménnyel végzett. Guggolásban 260, fekvenyomásban 185, míg felhúzásban 290 kg (új egyéni csúcs) volt a mérlege.

A makóiak most a jövő tavaszi, magyar professzionális erőemelő ligakupára készülnek. Az ünnepek alatt persze visszafogottabb súlyokkal dolgoznak, de a munka tovább zajlik a csapat tagjainál.