100 millió forintból újul meg a római katolikus templom Mindszenten

A falon repedések vannak, az épületet szigetelni is kell. Felújítás közben valószínűleg további hibákra is rábukkannak. Fotó: Kovács Erika

Már vagy tucatnyiszor pályázott a közösség a felújításra, eddig sikertelenül. Most a kormány nyújtotta támogatással visszanyerheti régi fényét a műemléképület. Rá is fér: múlt ősszel például valósággal ellepték a téli szállást kereső katicák. Olyan nagyok a falon a repedések, hogy simán átjutottak rajtuk.– Miután bejutottak, fürtökben lógtak a falon. Aztán tavasszal ahol bejöttek, ott ki is mentek – mondta Salamon László, aki körbevezetett bennünket az 1800-ban épült templomban. A műemléképület késő barokk stílusú.– Maga az épület 1800-ban készült el, majd 1803–1804-ben a padok kerültek a helyükre. A három oltár is az 1800-as évek elején készült. 1810-ben szentelte fel a püspök, addig csak megáldott templom volt.Salamon László azt is elmondta, a templom nem véletlenül áll ott, ahol: egy középkori templom alapjaira épült. Már a XIII. századtól voltak feljegyzések Isten házáról, amit a törökök felgyújtottak, de a helyiek újjáépítették, majd mindig toldották-foldották, míg végül, a XVIII. század végére a község annyira megerősödött, hogy úgy döntöttek, új templomot építenek, a régi alapjaira.– Az is érdekes, hogy nem a püspökség, vagy egy gróf volt az építtető, hanem a község, összefogással. Amikor elkészült a templom, a helyi bíró a feljegyzések szerint azt mondta, annyi pénz jött össze, hogy még egy templomot tudtak volna építeni. Arról sajnos nem maradt fenn semmilyen forrás, hogy mi lett a pluszpénzzel – jegyezte meg a plébános.A templomot utoljára 1974-ben meszelték ki, külsejét a 80-as évek közepén újították fel. A toronysisakhoz viszont azóta nem nyúltak, mióta odakerült.– Mesteremberektől tudjuk, hogy olyan lyukas már a bádogborítás, mint a szita. Begipszelgették a réseket, de az nem igazi megoldás. Újra kell cserélni. Repedeznek a falak, a boltív megroggyant, beázások is vannak. A járólapok állapota katasztrofális. Szigetelni is kell a templomot, mert vizesedik.A plébániát most nagy öröm érte. A Magyar Közlönyből kiderült, hogy a kormány 100 millió forinttal támogatja a templom felújítását. A szerződést hamarosan aláírják, utána kezdődhet a munka.