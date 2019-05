A Plohn-műterem 75 éve Vásárhelyen

A tárlatot 5 teremben 140 fotó, köztük portrék, tablóképek és Vásárhely egykori világát bemutató művek alkotják. A látogatók időutazáson vehetnek részt: megnézhetik, milyen volt egykor az az utca, ahol most élnek, hogyan épült a Szent István téri templom, hogyan adták át 1903-ban a Kossuth-szobrot.



A tegnapi sajtóbejáráson – az utolsó képek akkor kerültek a helyükre – Miklós Péter, a Tornyai János Múzeum igazgatója és Bernátsky Ferenc helytörténész-muzeológus, a kiállítás kurátora mutatta be a tárlatot. A Plohn-műterem 150 éve nyílt Vásárhelyen és 1944-ig üzemelt. Plohn Illés és fia, József – legismertebb fotói, a 48-as honvédportrék is megtekinthetők – korukat idéző képeit mutatják be, illetve láthatunk korabeli fényképezőgépeket és dokumentumokat is. – A Plohn család alkotásai a város történetének megismerésén túl kapcsolódnak művészeti életéhez és mindennapjaihoz – mondta Miklós Péter. A Plohn família 75 éve, 1944-ben esett áldozatul a holokausztnak – említette meg.



Bernátsky Ferenc közölte: a portrék, tablóképek – kórházi, óvodai – mellett Vásárhely külterületéről és az alföldi élet hétköznapjairól is láthatók kordokumentum-jelentőségű képek. A kiállítás kurátora kiemelte, a Plohn József által készített tanulmányfotókat olyan festőóriások is használták, mint Endre Béla és Tornyai János. 1929-ben a vásárhelyi múzeum 300 fényképet vásárolt a mestertől. A július 31-ig megtekinthető kiállítást ma Szabó Magdolna néprajzkutató, antropológus nyitja meg, fellép a Giovanni Artisti.