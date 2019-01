A V4 országai felé nyit a vásárhelyi kerámiaszimpózium

Mi a kerámia?



A kerámia az athéni Keramaikosz térről kapta a nevét, az ottani fazekasok telepéről. Építőanyagok, csempék, edények, díszek, szobrocskák agyagból való készítésének ősi technikája. A kerámia lelke a szobrászatnál megismert sokoldalú agyag, amely ellenállás nélkül formálódik forgástestté a fazekaskorongon, követi az alakító ujjakat és a mintázófa nyomát. (Forrás: www.keramital.hu)

Pannonhalmi Zsuzsa Ferenczy Noémi-díjas keramikusmű- vész, érdemes művész, a vásárhelyi kerámiaszimpóziumok szakmai vezetője és kurátora tárlatvezetésével zárult az Alföldi Galériában a 21. alkotótábor beszámoló kiállítása. Elhangzott: a nagy hagyományú szimpózium tárlatokkal nyit a V4-országok felé.A legtöbb jelentkező a szimpóziumok históriájában éppen a 21.-re érkezett: 65 művész pályázott a lehetőségre, amelynek hátterét a Vásárhelyen működő gyárak és üzemek adták és adják mindig. Hatvan- féle alapanyagot, a hozzájuk szükséges technológiai ismereteket és gyári körülményeket biztosítanak a részt vevő művészeknek. A kurátor örömtelinek nevezte, hogy a jelentkezők között egyre több a fiatal. Azt is elárulta: a szimpó- zium a V4 országaiban kiépült kapcsolatainak köszönhetően, azokat felhasználva, azokban az államokban erőteljesebb jelenlétre készül.Legelőször 2019 végén a szlovákiai Komáromban állítanak ki közösen a vásárhelyi kerámiaközponttal kapcsolatban álló alkotók műhelyeinek művészei, amit a szintén szlovákiai Losonc-Kálnóban megvalósuló nemzetközi tárlat után a csehországi bechynei és a lengyelországi Wroclawban rendezendő tárlat követ. A sorozatot a bázisnak tekinthető Hódmezővásárhely zárja 2020-ban.– A kiállítássorozat lehetőséget nyújt arra, hogy a V4-országok kerámiaművészei közösen mutathassák meg felkészültségüket, tudásukat, bizonyítva: ezen államok kerámiaművészete európai mércével is kiemelkedő – jelentette ki a Hódmezővásárhelyhez ezer szállal kötődő, Újpesten született Pannonhalmi Zsuzsa. A Metamorfózis címet viselő tárlat vasárnap zárult az Alföldi Galériában. De jövőre is lesz kerámiaszimpózium Vásárhelyen, amelynek témáját márciusban hirdetik meg a szervezők. És számíthatunk a mindig magas színvonalú beszámoló tárlatokra is az agyag művészeitől.