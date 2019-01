A vásárhelyi egészségügyi intézmény jogi lépéseket tesz - Visszaél egy Facebook-oldal a kórház nevével

A CSMEK Hódmezővásárhely–Makó tabuk nélkül nevű Facebook-oldalon valaki folyamatosan rossz hírét kelti az intézménynek. Legutóbb azt írta az oldal kezelője: „beigazolódni látszik, hogy tényleg az életével játszik az, aki a hódmezővásárhelyi kórházban szeretne gyógyulni". A névtelenségbe burkolózó szerző súlyos vádakat fogalmazott meg a kórház gyermekosztályáról, az ott dolgozó orvosokról, nővérekről. – A kórházban a napokban egy 3 éves kisfiú hunyt el emberi mulasztás miatt. Kallai úr hírzárlatot rendelt el az üggyel kapcsolatban, azért nem hallani róla. Nagy kompetenciahiánnyal küzd a gyermekosztály, ha egy tüdőgyulladást nem képesek ellátni. A nővérek nem végzik a dolgukat, vagy ha igen, azt is hanyagul. Az orvosok nem értenek a gyermekgyógyászathoz, inkább Szegedre küldenek. Megváltozott a hangneme Az említett Facebook-oldal adminja több korábbi posztjában is szidta már a kórházat és a dolgozókat. De nem mindig volt ez így. Az oldal 2014. szeptember 20-án indult, akkor még úgy tűnhetett, mintha a kórház közösségi oldala lenne, bár sohasem volt az. Az admin a kórházban folyó munkáról, a betegeket közvetlenül érintő hírekről, fejlesztésekről tájékoztatta a követőit. Almási István, Hódmezővásárhely volt polgármestere halála után a hangnem megváltozott. Az admin 2017. november 23-án megváltoztatta a felület névjegyét is. „Ez egy nem hivatalos, politikailag független, igazságot feltáró oldal. Innen értesülhet minden helyi és országos egészségügyet érintő dologról" – olvasható az egyik fülben. Az oldal „küldetése", hogy feltárja az igazságot a betegek előtt.

Bár az admin nem hivatalos oldalként tünteti fel a felületet, a követőket megtéveszti a névhasználat. Ráadásul elérhetőségnek a kórház címét és telefonszámát adta meg az adminisztrátor. Hogy egy személyről lehet szó, ezt a posztokban ismétlődő helyesírási hibák valószínűsítik.



Az oldal kezelője tavaly áprilistól szeptemberig pihentette a felületet, nem írt bejegyzéseket. Októbertől viszont már kemény vádakkal illette a kórházat, többek között azt írta, az intézményben tarthatatlan állapotok vannak, a szakdolgozók lekezelők és ingerültek. A higiénia kívánnivalót hagy maga után, az épületben csótányok szaladgálnak. Tüntetésre is buzdított, sőt, az egyik posztjában azt írta, a kórház vezetése a főnővéreket bízta meg azzal, hogy aki tüntetésre megy, azt kirúgással riogassák. Legutóbb pedig, mint írtuk, egy kisgyermek halálával hozta összefüggésbe az intézményt. Jogi lépéseket tesznek – Mi is szembesültünk ezzel a közösségi médiában felbukkanó hírrel, illetve azzal, hogy intézményünk nevével visszaéltek. Az említett oldal soha nem volt kórházunk hivatalos oldala – válaszolta megkeresésünkre Kallai Árpád, a CSMEK Hódmezővásárhely–Makó főigazgatója. – Minden dezinformáció, az intézmény lejáratását célzó megnyilvánulás veszélyes cselekedet. Mi azért tevékenykedünk, hogy az emberek visszanyerjék az egészségüket, küzdünk az életükért. Ez a dolgunk, nem pedig az, hogy álhíreket, szándékosan torzított információkat magyarázzunk. Mint ahogy eddig is, ezután is minden lehetséges jogi eszközt megragadunk, hogy az ilyen és ehhez hasonló cselekedetek ellen fellépjünk. Ebben az esetben is megtesszük a szükséges lépéseket – jelentette ki a főigazgató.



Kallai Árpád azt is elmondta, a kisfiú nem a vásárhelyi kórházban hunyt el. – Ha egy kisgyermek halála kapcsán valaki szándékosan torzított információkat közöl bármilyen csatornán keresztül, annál már tényleg nincs lejjebb – összegezte a főigazgató.