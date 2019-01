"Az elmúlt év az építkezésről szólt" - Márki-Zay Péter évet értékelt

– A polgármesteri hivatal működik, 53 kilépő helyére 51-en érkeztek, az örökölt adósságokat folyamatosan fizetjük, megjelent a becsület és a szakértelem a város vezetésében, eltakarítottuk az utcákról a szemetet – sorolta csütörtöki évértékelő sajtótájékoztatóján Márki-Zay Péter , Vásárhely polgármestere. Hozzátette: az elmúlt esztendő nem a pénzszerzésről, a megnyert pályázatokról, hanem az építkezésekről szólt, több beruházás valósult meg a városban, a fejlődés nem állt meg.A polgármester sorra vette kampányígéreteit, milyen mértékben valósultak meg 2018. február 25. óta. Megállapította: mindegyikben értek el eredményeket, bár, mint fogalmazott, a kormánypártok által gerjesztett félelmet még nem sikerült teljesen megszüntetni Hódmezővásárhelyen. A magánszemélyek építményadójának eltörlése – a Fidesz–KDNP-frakció együttműködésével – 90 százalékban sikerült. Ígérte, újraválasztása esetén a maradék 10-et is igyekszik eltüntetni. A helyi közlekedésről szólva megemlítette, hogy a DAKK-kal újabb szerződést kötött az önkormányzat, a tramtrainberuházást pedig sokan szidják a városban okozott felfordulás miatt. Az elveszített perekről elmondta, ügyvédjével fellebbeznek, és az igazáért elmegy akár Strasbourgig is.Az országos politikáról a sajtó kérdéseire válaszolva beszélt. Szerinte a tüntetéssorozat nyomán sokan feleszmélnek majd, ezért nagyra becsüli ezeket az erőfeszítéseket. – A közös nemzeti minimumért össze kell fogni, és előbb legyen demokrácia, mert most a diktatúra felé haladunk – mondta Márki-Zay Péter.A polgármester tájékoztatójára Hegedűs Zoltán, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség hódmezővásárhelyi önkormányzati képviselőcsoportjának vezetője reagált. Szerinte Márki-Zay Péter nem a 2018-as évet, hanem saját magát értékelte. "Mindenki számára világossá vált, hogy Hódmezővásárhelyről továbbra is csak hazudozni és magyarázkodni tud, munkát és teljesítményt ahogyan eddig, a jövőben sem várhatunk tőle." A Fidesz szerint Márki-Zaynak fontosabb, "hogy a Jobbikról, a DK-ról, a Fideszről, Putyinról, a letelepedési kötvényről, meg ki tudja, mi mindenről véleményt mondjon, és önkéntes bíróként igazságot osszon a magyar belpolitikában, mint az, hogy ennek a városnak és a hódmezővásárhelyieknek a polgármestere legyen".