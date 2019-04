Befagyasztották Vásárhely állami finanszírozását - A polgármester hackereket okol az elszámolás csúszása miatt

A Magyar Államkincstár befagyasztotta a vásárhelyi polgármesteri hivatalnak címzett kifizetéseket, mert a városháza háromszori felszólítást követően sem tudott elszámolni a tavalyi normatív támogatással. Az eredeti határidő március 10. volt, a beszámolót végül április 23-án küldték el. Ezzel veszélybe kerülhet az önkormányzattal üzleti kapcsolatban álló vállalkozók, cégek kifizetése is.



– Soha nem történt olyan, hogy a Magyar Államkincstár felfüggesztette volna a Vásárhelynek járó kifizetések folyósítását. És a beszámoló benyújtásának három felszólítás után sem, illetve jelentős késéssel tett csak eleget a hivatal – mondta Kószó Péter (Fidesz–KDNP) tegnap sajtótájékoztatón. Hozzátette, ez azért történhetett meg, mert Márki-Zay Péter polgármester nem a várossal, a polgárokat érintő ügyekkel foglalkozik, hanem pártelnökként szerepel a közéletben.



– Végighaknizza az országot a Mindenki Magyarországa Mozgalommal, holott nem ez lenne a kötelessége. Várjuk a válaszát, és végre az igazságra vagyunk kíváncsiak: hogyan történhetett ez meg?



– tette fel a kérdést Kószó Péter. Azt kérte, akik erről tehetnek, azokat vonja felelősségre a polgármester.

Az üggyel kapcsolatban megkerestük a polgármestert is, aki érdeklődésünkre közölte, a késést hackertámadás okozta, amely a városháza informatikai rendszerét célozta. A rendszer emiatt leállt, és adatvesztést is okozott. Amint helyreállt az informatikai rendszer, pótolták a hiányosságokat, a kötelező beszámoló pedig kedden megérkezett a Magyar Államkincstárhoz. A dolgozók járandóságáról elmondta: egy- két napot valóban csúszni fog, de nem a finanszírozás felfüggesztése, hanem bankváltás miatt. Viszont úgy tudjuk, az önkormányzat bankszámláit közgyűlési határozat nélkül nem lehet megváltoztatni – erről pedig a testület mostanában nem tárgyalt.



A Magyar Államkincstárat is megkerestük kérdéseinkkel, amint választ kapunk rájuk, közöljük.



Hazug ember, hazug politikus



Márki-Zay Péter, Vásárhely polgármestere kedden három pert is elveszített jogerősen: a kórház ellenit, a Paragi István vállalkozóval és Végh Ibolya korábbi aljegyző és gyermekeivel kapcsolatosat. Erre reagálva Hegedűs Zoltán, a közgyűlési Fidesz–KDNP-frakció vezetője tegnap sajtótájékoztatón azt mondta, Márki-Zay Péter hazug ember, hazug politikus. Valótlanságokkal kezdte közéleti szereplését is, amikor azt állította, a kamerák az utcájában őt figyelik meg, illetve hogy politikai okok miatt rúgták ki munkahelyéről. Egyik sem volt igaz. És most már három jogerős bírósági ítélete van arról, hogy hazug – jelentette ki a politikus.