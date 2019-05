Csongrád megyéből egy tagja van az önszabályozó testületnek: az Új Világ Alapítvány is etikus adománygyűjtő

Kódexbe foglalták az alapelveket



Az etikai kódexben olvasható: „A bizalom egyik legfontosabb alapja a megismerhetőség. Csak abban tudunk bízni, akiről valamilyen formában információkat kapunk, vagy mi magunk tapasztalatokat tudunk szerezni." Az etikai kódex négy alapelvre támaszkodik, ezek a hitelesség, törvényesség, átláthatóság és a nyilvánosság.

Gulicska Irén szerint fontos, hogy a szervezetek elnyerjék az adományozók bizalmát. Fotó: Kovács Erika

A 2012-ben megalakult Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületének jelenleg 35 tagja van. A civil szervezetek magukra nézve kötelezőnek tartják az adománygyűjtésre vonatkozó etikai kódexet. Használhatják az „Etikus Adománygyűjtő Szervezet" logót, amellyel erősíthetik meglévő és potenciális támogatóik bizalmát. A 35 tag között egy Csongrád megyei szervezetet találtunk, az Új Világ Alapítványt.– Az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete monitorozza az alapítványokat, amin sokan elbuknak. Az okok különbözőek, például nem átláthatóak, nem lehet visszaellenőrizni a pénzügyi helyzetüket, nem jól kezelik a panaszokat – mondta Gulicska Irén, az Új Világ Alapítvány elnöke.Az Új Világ Alapítvány 2011- ben alakult. Célja a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok segítése. Többek között kutyás terápiás foglalkozásokat, érzékenyítő programokat szerveznek. Toleranciatáborukban nyaranta harminc ép és harminc halmozottan sérült gyermek táborozik együtt. Az alapítvány adományokat gyűjt és oszt. Évente legalább egyszer meleg étellel segíti a rászorulókat. Játszótereket is fejlesztenek. Legközelebb szombaton délelőtt 10 órakor Makón, a Petőfi parkban adnak át egy olyan játékelemet, amit fogyatékossággal élő gyermekek is tudnak használni.– A szabályozó testület szeretne erős bizalmi kapcsolatot építeni az adományozók és az adományokat fogadó szervezetek között, hogy az adományozók tudják, hogy arra fordítják a felajánlásukat, amit tényleges célként megjelöltek. Vagyis például az adományozott ruhákat, bútorokat nem eladják, hanem a rászorulókhoz juttatják el. Az Új Világ Alapítvány is Etikus Adománygyűjtő Szervezet lett. 2017-ben indítottuk el a folyamatot, és örömünkre szolgált, hogy megfeleltünk az elvárásoknak. Ez számunkra egy elismerés, nívó. Büszkén tüntetjük fel a honlapunkon, a levelezéseinkben is – mondta Gulicska Irén.A testülethez bármely civil szervezet csatlakozhat, amely magára nézve kötelezőnek fogadja el az etikai kódexben foglaltakat, és sikeresen átesik a kódex szempontjai alapján kialakított monitoringfolyamaton, amelyet évi rendszerességgel minden tagnál megismételnek.