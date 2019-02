Fideszes javaslatok a büdzséhez

Ezzel kapcsolatban tartott tegnap a Fidesz sajtótájékoztatót, amelyen a büdzsét érintő, mindenki számára fontos és kedvező javaslataikat ismertették, amelyek érinthetik a 2020-as, 2021-es évet is.



– Az elmúlt esztendők során a vásárhelyi gazdaság jól teljesített. Szinte nincs munkanélküliség a városban, de ezt a szintet meg kell tartani – mondta Cseri Tamás. A versenyképesség fenntartása érdekében azt javasolják, csökkentsék a helyi cégek, vállalkozások építményadóját 30 százalékkal. Hegedűs Zoltán frakcióvezető a közlekedést érintő kezdeményezésről számolt be, amit azzal indokolt: a vásárhelyi járdák, utak, utcák állapota borzalmas. – A Járható Vásárhely Programból semmi sem valósult meg tavaly, viszont a javítás nem késhet tovább. Azt javasoljuk, hogy minden évben tervezzünk be erre a költségvetésbe 300 millió forintot, ami folyamatos rekonstrukciót jelentene. A Rárósi utca a legfontosabb, már idén sorra kellene kerülnie, felújítása nem várhat tovább – közölte Hegedűs.



Bálint Gabriella Vásárhely kórházáról szólt. Idén és jövőre összesen 50 kórtermet szeretnének felújítatni, saját fürdőszobával ellátni, kétágyassá alakítani. Ez a sebészetet, a belgyógyászatot és a gyermekosztályt érintené, és évente 1-1 milliárd forintot kellene elkülöníteni, betervezni a munkákra a költségvetésben.



Ha ez a 3 pont bekerül, a Fidesz–KDNP-frakció megszavazza a költségvetést – jelentette ki Hegedűs Zoltán. A büdzsét február 15-ig mindenképpen el kell fogadni, de nekik is az az érdekük, hogy ez minél hamarabb, már pénteken megtörténjen. Elhangzott: a leendő költségvetésben 10,5 milliárdot szánnak fejlesztésre, ennek a fideszes javaslatok – az adókedvezménnyel együtt – egytizedét tennék ki, mintegy 1,5 milliárd forintot.