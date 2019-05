Három napig Vásárhely az agrárium fővárosa: megnyitott az állattenyésztési napok - fotók

– Az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokra úgy tekintünk, mint egy kiváló lehetőségre, amely méltóképpen tükrözi a magyar agrárium innovatív jellegét és a hazai állattenyésztés élvonalának aktuális képét. Lehetőséget teremt az ágazat szereplőinek találkozására

Hetek óta zajlik az előkészítés, hogy nyitásra minden a helyére kerüljön. Fotó: Kovács Erika

– Évről évre egyre nagyobb kihívás az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok megszervezése. Az idei rendezvény az eddigieknél is nagyobb felelősséget rótt ránk. Az Agrárminisztérium ebben az évben a vásárhelyi kiállítást OMÉK-társrendezvénynek nevezte ki – jelentette be a megnyitón Antal Gábor, a rendező Hód-Mezőgazda Zrt. vezérigazgatója.Idén több mint 500 kiállító vesz részt a 17,7 hektáros területen megrendezett programon. Ezúttal is 50–60 ezer látogatóra számítanak a három nap alatt.Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere hangsúlyozta, az állattenyésztési és mezőgazda napok nemcsak Hódmezővásárhely legnagyobb turisztikai rendezvényévé nőtte ki magát, hanem a közép-európai régió legjelentősebb szakmai kiállítása is.Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum vezetője a vásárhelyi kiállítást a magyar agrárium büszkeségének nevezte.Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke köszöntőjében arról beszélt, hogy Hódmezővásárhelyen több mint negyedszázada elindult egy olyan folyamat, ami európai szinten is emelt fővel vállalható.– hangsúlyozta Farkas Sándor agrárminiszter-helyettes.Mint mondta, itt jelen van a magyar agrárium múltja és jelene, de kirajzolódik a jövő is, hiszen a XXI. század újdonságaival is találkozhatnak az érdeklődők. Kiemelte, a mezőgazdaság szereplői számíthatnak a kormány és az Agrárminisztérium segítségére. A Vidékfejlesztési Programban közel 120 milliárd forintot különítettek el az állattartó gazdaságok beruházásaira, 43 milliárdot az agrár-környezetgazdálkodáshoz kapcsolódó feladatokra, 31 milliárd forintot az ökológiai gazdálkodás számára. 2019-ben több mint 19 milliárd forintot szánnak a sertéságazatra, 13 milliárdot a baromfiágazat állatjóléti támogatásaira.Nagy István agrárminiszter nyitja meg ma 9 órakor Hódmezővásárhelyen a XXVI. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Szakkiállítás és Vásárt.A Hód-Mezőgazda Zrt. által szervezett rendezvény nyitónapján, csütörtökön többek között ló-, szarvasmarha-, kecske-, juh-, sertéstenyészállat-bírálat, Holsten-fríz- és magyartarka-showbírálat lesz. Tartanak baromfi- és halfajta-, illetve fejésbemutatót is.Csütörtökön két konferenciára is várják az agrárágazatban dolgozókat. 14.30-tól az ammóniacsökkentést és nitrogén-gazdálkodást segítő, várható intézkedésekről esik szó a 2020 utáni időszakban. 15.30-kor pedig a juhágazat képviselői vitatják meg az aktuális állategészségügyi, igazgatási kérdéseket.Pénteken osztják ki a tenyészállatdíjakat, és ezen a napon rendezik meg az agrár-felsőoktatási intézmények országos gazdászversenyét. Ezen a napon a vadászok is tanácskoznak. Szombaton lesz a XXXV. Szent György-napi Juhásztalálkozó. Ezen kívül számos bemutatót láthatnak majd az érdeklődők.A várható nagy érdeklődésre való tekintettel a DAKK Zrt. szombaton kiegészítő járatokat közlekedtet az állattenyésztési napok helyszínére. A céljáratok a Hódmezővásárhely, autóbusz-állomás–Tóalj u.–Dr. Imre József u./Hunyadi u.–Zrínyi u.–Madách Imre u.–Lázár u.–Deák Ferenc u.–Kinizsi u.–Vöröskereszt u.–Kutasi u.–Kiállítási központ útvonalon, illetve onnan vissza a Kutasi út irányából Hódmezővásárhely, autóbuszállomásra közlekednek.