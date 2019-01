Járhatatlan és veszélyes a Bajcsy-Zsilinszky utca

Vásárhelyi olvasóink közül többen panaszkodtak: a tramtrainberuházás miatt feldúrt Bajcsy-Zsilinszky utcán nehéz és balesetveszélyes a közlekedés, főként gyalog és kerékpárral. Vágányépítés zajlik, és az utca egyik oldaláról a másikra csak a Kálvin téri kis fahídnál és a kistóparti zebránál – ahol jelenleg véget ér a sín – lehet biztonságosan átkelni. Köztük egyetlen telepített átjáró sincs, kizárólag a lakók által kitaposott ösvények, több helyen is.– Hűha, hahó! Ez nagyon veszélyes – kiabált egy férfi, aki a Bajcsy páratlan oldalán hajtott kerékpárjával, igyekezve kikerülni a hiányos aszfaltú terepen a vele szemben jövőt. A munkák most szünetelnek – megtudtuk, januárra, februárra a kivitelezők nem terveznek komolyabb építkezést, ha véletlenül jó az idő, az nyereség számukra –, de a közlekedés mégis nehézkes, pár bolt is bezárt bizonytalan időre az előttük folyó munkálatok miatt.– Nagyon utálom már az egészet! – mondta az utcában lakó, névtelenséget kérő, idősebb asszony.– Nem lehet átjutni a túloldalra, pedig azt ígérték, építenek átjárókat. Eleinte volt is pár fémből készült kis híd, de már azok sincsenek. A napokban is kérdezte egy férfi, miként és hol juthat át biciklivel a másik oldalra. Közöltem vele: vagy kerül egy nagyot, vagy a kerékpárt kézbe véve megpróbál átmenni az egyik kitaposott ösvényen – mesélte. Hozzátette: a járda is csak azért felel meg funkciójának, mert egyenletes hóréteg fedi, alatta hepehupás, balesetveszélyes a felület.Többen egyetértettek vele, akadtak, akiket csak azért nem zavart, mert ritkán járnak arra. Ez a helyzet szinte otthonukba zárja a bizonytalanul járókat, az időseket. Volt, aki úgy vélekedett: legalább az óvodához és az orvosi rendelőhöz való átjutást meg kellene oldani.Az ösvények ideiglenes és veszélyes megoldást jelentenek – kipróbáltuk magunk is –, csúszós a felület, a sínek mellett gödör, vályú van. A sürgősségit kockáztatja, aki vállalkozik az útra. Azért is ideiglenes, mert a hóesés időről időre elfedi a nyomot, és a fehérséget nézve már valóban nem lehet tudni, látni, hol lehet, ha veszélyesen is, de közlekedni.Ez nemcsak most, télen gond, hidak nélkül más évszakban is akrobatikus ügyesség szükséges az átkeléshez. A kivitelező a Strabag, de a városi önkormányzat is segíthetne átkelők kialakításában, a biztonság érdekében, az érintett utcában.