Két részletben összesen 1630 mázsa fát osztott szét az önkormányzat - Tűzrevalót kaptak a rászorulók Székkutason - fotók

Nem volt könnyű beszerezni a szociális tűzifát. Karácsony előtt már kaptak tüzelőt a rászorulók, akkor összesen 4 mázsát vihettek haza. Azért csak annyit, mert a teljes megrendelt mennyiséget nem tudta szállítani az erdőgazdaság. A megrendelt tétel nagyobbik részét mostanra vállalták.

– mondta Rostás Péter, Székkutas alpolgármestere. Hozzátette: a februári tüzelőnek is nagyon örül mindenki, hiszen a fészerekben mára igencsak megcsappant a tüzelő mennyisége. Jól jön a pótlás. Valószínűleg még jó pár hétig kell fűteni.Székkutason 75 kérelmező kapott fát, most összesen 1140 mázsát. A karácsony előtt kiosztott fával együtt ez 1635 mázsa. A Belügyminisztérium 3,6 millió forinttal támogatta a tüzelőadományt, amihez az önkormányzat 257 ezer forint önerővel járult hozzá. A szállítási költséget is Székkutas állta, ez 1,5 millió forintba került a falunak.A kétméteres rönköket a település közmunkásai félbevágták, így könnyebben szállítható. A fa hazaviteléről mindenkinek magának kellett gondoskodnia.