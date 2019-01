Közgyűlés dönt a batidai kastély útjáról

Kié az elkerített út? - erre a kérdésre kell választ adni.

Ez azért került most napirendre, mert a hódmezővásárhelyi önkormányzat szerint a Grosswiese Zrt. írásos engedély nélkül vette birtokba ezt az utat. Novemberben a zrt. tárgyalt az önkormányzattal, felajánlotta, évente fizet a használatért, és kérte, hogy az ügyben szülessen közgyűlési döntés. Az önkormányzat szerdán kiadott közleménye szerint a kérelem nyomán „a Polgármesteri Hivatal a helyszínen földmérővel mérette ki a területet, ahol egyértelműen megállapítást nyert, hogy a kastélytulajdonosok által körbekerített és kapuval elzárt út az önkormányzat tulajdona".A Grosswiese Zrt. szerint az út tulajdonjoga vitatott. Soós Gábor ügyvéd kérdésünkre lapunkhoz is eljuttatta az ügyben kiadott közleményt. Eszerint az a szakasz a nyolcvanas évek elején épült eredeti vadászházhoz készült, csak odáig vezet. Korábban a Hódcsillag Szövetkezethez tartozott, a szövetkezeti földtulajdonokat rendező 1993-as törvény értelmében került önkormányzati tulajdonba: „A vadászház jelenlegi tulajdonosa, a Grosswiesse Zrt. a város egyik legjelentősebb adófizetője, szeretnénk az évek óta fennálló jogvitát, az utat érintő tisztázatlan helyzetet politikamentesen, az önkormányzat és a cég számára is megnyugtató módon rendezni." Ezért is keresték meg a várost novemberben.