Közönségdíjas lett a Magyar Filmhéten a vásárhelyi forgatókönyvíró filmje

A 25 dollár című kisjátékfilm közönségdíjat kapott az 5. Magyar Filmhéten. A film két dolog miatt is érinti Hódmezővásárhelyt. A forgatókönyvíró Borbás Edina a városban él, illetve a forgatás nagy része is a megyei jogú városban zajlott. A 25 dollár Adolph Zukorról szól, aki 1888-ban a zsebébe varrt árvaellátási pénzével, 25 dollárral vándorolt ki Amerikába a Borsod megyei Ricséről, és felépítette a filmipart. A történet szerint a szomszédságába egy olasz férfi költözik, aki a hallgatózás rabjává válik. Paolo saját élete leépül, képzeletben a szomszédét, Adolph Zukorét, a Paramount Pictures alapítójáét éli. A korábban gazdag férfinak 25 dollárja marad, annyi, mint amennyivel Zukor Amerikába érkezett.



A 25 dollár egy indiai filmfesztiválon a hónap filmje lett, Los Angelesben pedig a legszebben fényképezett film fődíját nyerte el. Most pedig az 5. Magyar Filmhét közönségdíját is magukénak tudhatják az alkotók.



– Bíztunk és reménykedtünk, hogy a közönségnek tetszett a film, amelyet közel telt ház előtt vetítettek a Corvin moziban. Amikor kimondták a díjátadón a filmünk nevét, az fantasztikus és leírhatatlan érzés volt – mondta Borbás Edina, a kisjátékfilm Hódmezővásárhelyen élő forgatókönyvírója.



– A díjat a rendező, Jimy J. Hollywood és Csősz Boglárka színművész-producer vette át. Ujjongtunk, kiabáltunk, nagy volt az öröm. A magyar közönség szavazata majdhogynem mindennél fontosabb. Ezért is izgultunk annyira.

Borbás Edina beszélt a következő munkáiról is. Részt vesz egy újabb film létrejöttében, a forgatás hamarosan kezdődik. Erről csupán annyit árult el, hogy egy komoly társadalmi problémát boncolgató kisfilmet készítenek. Az írónőnek ősszel jelent meg a 4. regénye, a Kék Macska. A romantikus kalandregény a Monarchia elfeledett botrányait és botrányhőseit vonultatta fel.



– A kiadóval már aláírtam a szerződést a folytatásra – tudtuk meg az írónőtől.