Lezárult a Tornyai régészeti sorozata

Lezárult a Tornyai János Múzeum Korok, kultúrák, lelőhelyek címmű előadás-sorozatának 2018/19-es évada. Az utolsó előadást Rózsa Zoltán, az orosházi Nagy Gyula Területi Mú- zeum igazgatója tartotta a település területén a 12–13. században élt muszlim közösségről. Elhangzott: a terület régészeti emlékei közül sok megsemmisült a nyolcvanas–kilencvenes évek bányatevékenysége miatt, viszont az elkerülő út építése során számos lelet megmentésére nyílt lehetősége a régészeknek. Megállapították például, hogy a feltárt településrészen talált állatcsontok között sertésé egyáltalán nem található. Így bizonyítottnak tekinthető, hogy itt muszlim lakosság élt. A fellelt mérlegek, serpenyők, speciális súlysorozatok és pénzérmék arra a következtetésre vezették az archeológusokat, hogy a keletről jött népcsoport pénzváltással foglalkozott, s ezt igazolta a feltárt csontokban mért, a szokásosnál magasabb ezüstkoncentráció is.



A Tornyaiban ezen az estén mutatták be az évad négy előadását írott formában meg- őrző kötetet is. Miklós Péter, a Tornyai János Múzeum igazgatója felhívta a figyelmet, hogy az ősszel induló új évad előadásaira is várják a régészet iránt érdeklődőket, s a következő sorozat végén ismét kötetben jelenteti meg a közgyűjtemény az elhangzottak írott változatát.