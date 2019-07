Most a belső Andrássy úton dolgoznak, hamarosan kezdődik a sínek fektetése

A Kálvin János téren betonoznak a vágányoknál. Fotó: Imre Péter

A vásárhelyi tramtrainberu­há­zás kapcsán a NIF Zrt. kö­­zölte: július 1-jén félpályán le­zárták a belső Andrássy út Emlékpont és Szent Antal utca közötti szakaszát, itt a Szent Antal utca fe­­lé egyirányú a forgalom. Folytatódik a 600 voltos földkábel fektetése, a munka várhatóan mintegy 3 hetet vesz igénybe, utána startol a vasúti pálya építése, amely várhatóan decemberig tart.Emiatt a Kossuth téri szakaszt a Szent Antal és a Szőnyi utca között teljesen lezárják az esztendő végéig. A Szőnyi utca felől egy forgalmi sávon mindig biztosítják az üzletek áruval történő kiszolgálását a Dr. Rapcsák András út felé, de ott is – a Tóalj utca és a Kossuth tér között – folytatódik a ki­vitelezés.Mint megírtuk: július 1-jén elkezdődtek Vásárhelyen a tramtrain építésével kapcsolatban a belső Andrássy úton is a munkálatok. Két szakaszban dolgoznak: a Szent Antal utca és a Kossuth tér közötti szakaszon kezdték, az út másik része később következik. Az arra közlekedők vegyék figyelembe, hogy a behajtással és a parkolással is nehézségek támadhatnak, de lesznek a közlekedést segítő táblák.A munkák a belváros szívében bizonyára sok nehézséget, kellemetlenséget okoznak majd, viszont jó hír, hogy hétfőtől újra megnyitották az Ady Endre ut­­cát. A kertvárosi közlekedésben így visszaállt a régi rend. A polgármesteri hivatal gyorshírszolgálata szerint a városvezetés ezt szabta feltételül a belső Andrássy út lezárásának, a munkálatok ottani megkezdésének. Ott olvasható az is, hogy a város ve­­zetése továbbra is arra kéri a tramtrainkonzorciumot, minél kevesebb útszakasz legyen egyszerre lezárva, és a munkálatok helyszínein biztosítsák a gyalogos, babakocsis, kerekesszékes, illetve kerékpáros közlekedés mi­­nimális feltételeit.A városban sétálva azt ta­pasztaltuk, hogy a tramtrain nyomvonalán mindenütt dolgoznak. Tegnap azt láthatták az arra járók, hogy a Kálvin János téren betonoznak a síneknél.