Ricsinek ajánlották fel a vásárhelyi naptárak bevételét

Ricsike nehéz időszakon van túl. A műtét után szépen gyógyul a hasa is. Az új ágyat nagyon szereti.

Fotó: Kovács Erika

Mint megírtuk, a háromgyermekes édesanya, Szabó Klára kupakgyűjtésből egészíti ki a család kevés jövedelmét. Nyár elején egy speciális ágyra spórolt, hogy legkisebb gyermeke minél komfortosabban tölthesse napjait (2018. május 23.: Rengeteg kupak kellene a speciális betegágyhoz). Klára kisfia teljesen magatehetetlen, nem tud ülni, állni, járni, még a fejét sem tudja mozgatni, nem kommunikál. Édesanyja mesterségesen táplálja. Ricsike éjjel-nappal állandó gondozást igényel. Ezért Klára nem tud dolgozni járni. Az öttagú család alig több mint 90 ezer forintból él. Rajtuk szeretne segíteni a Szeretem Vásárhelyt Egyesület.– Komoly kutatómunkát végeztünk, hogy Vásárhelyen hol kél el leginkább a segítség, hová kerülhetne a naptárakból befolyt összeg – mondta Juhász Tünde Csongrád megyei kormánymegbízott, az egyesület egyik alapító tagja. – Ricsikére esett a választásunk. Ő minden szempontból támogatásra szorul. Szeretnénk egy fürdetőszéket és egy epilepsziaroham-jelző készüléket vásárolni, gyógytornászt fizetni abból a pénzből, ami a naptárak értékesítéséből remélhetőleg összejön – vázolta a terveket Juhász Tünde.Az egyesület Kincses Vásárhely néven ezer asztali naptárt adott ki, amely 52 vásárhelyi értéket mutat be. – A naptár egyedi. Nem megszokott sem a formátuma, sem pedig a mérete. Egy oldal egy hetet foglal magában. Minden héthez egy-egy Vásárhelyhez kötődő fotó került, mellettük egy rövid szöveggel nyújtunk pluszinformációt. A naptár 1250 forintba kerül, a művelődési ház és a Tornyai-múzeum recepcióján, az Inda virágboltban, az Ótemplomban, a Belvárosi Katolikus Plébánián lehet hamarosan megvásárolni – említette meg Juhász Tünde.Ricsike nagyot nőtt, amióta nem láttuk. Sok minden történt azóta a családdal. – A jóval kezdem. Hosszú idő után voltunk nyaralni Kenderesen, a családomnál. Gyönyörű hetet töltöttünk otthon – mondta az édesanya. Augusztus végén viszont megműtötték Ricsikét. Bevarrták a pocakját. Eddig a hasába helyezett tubus segítségével kapott enni, most pedig orrszondán át. A váltásra azért volt szükség, mert a tubus mindig kiesett, és olyankor hatalmas lyuk tátongott a kis hasán. – Január első hetében újabb műtét vár Ricsikémre. Akkor pedig orrszondáról PEG-re váltunk. Azt elég lesz évente egyszer cserélni a kis pocakjában – sorolta az anyuka. Klára elárulta, az augusztusi műtét után nagy volt a baj. A kisfiának leállt a légzése. 24 órán keresztül lélegeztetőgépen volt, és altatásban. Ricsike másfél hónapig volt kórházban. De azután jóra fordultak a dolgok.Az édesanya beszélt arról is, hogy Ricsike nagyon szereti az új ágyat, amelyet olvasóink segítségével sikerültbeszerezni. Az anyukának is könnyebb a gyermeke mozgatása. Ahogy Ricsike növekszik, a súlya is egyre nagyobb, egyre nagyobb fizikai erőt kíván a fürdetése is. Klára ezért is örült nagyon a Szeretem Vásárhelyt Egyesület által felajánlott segítségnek.– Nagyon meglepődtem, amikor felvette velem a kapcsolatot az egyesület. Felbecsülhetetlen kincs lesz az életünkben a fürdetőszék és az epilepsziaroham-jelző készülék is. Köszönöm, hogy ránk gondoltak.