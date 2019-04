Találkozót tartottak a 12 éve megszűnt eperjesi iskola egykori tanulói

Több mint fél évszázadig folyt oktatás az iskola falai között. Fotó: Kovács Erika

– Az 1950-es évek elején mintegy 2500 lakos élt a településen. A lakosságnak jogos igénye volt, hogy legyen a tanyasi iskolák mellett egy központi iskola is – mondta beszédében Kós György, a szomszédos Fábiánsebestyén polgármestere.A Béke utcai iskola 1953-ban épült, akkor két tanteremmel és egy tanári szobával. Mivel az intézmény tanulói létszáma közel 200 diák volt, ezért 1960-ban hozzáépítették a déli szárnyat, további két tanteremmel és az igazgatói lakással. Később újból fogyásnak indult Eperjes lélekszáma, ezért 1977-ben Fábiánsebestyénre került a felső tagozat. 1988-ban hozták vissza az 5–6. osztályt, majd fokozatosan a 7. és a 8. osztályt is. A diákok száma a rendszerváltozás környékén 65 körül volt, majd ismét fogyott, ezért 2004-ben újból megszűnt a felső tagozat, 2007-ben pedig a teljes iskola. Ma Életházként működik a 2010-ben felújított épület, ott található a védőnői, a tanyagondnoki és a házi gondozói szolgálat, valamint a gyógyszertár.Az iskolatalálkozón elismerésben részesítették az intézmény ma még élő pedagógusait, az elhunytak előtt pedig néma főhajtással tisztelegtek.Az iskolai évekre emlékezett Kabainé Tóth Andrea, a rendezvény főszervezője, aki az utolsó nyolcadikos osztály diákja volt. Megemlékezett Csombóné Szaniszló Margit egykori iskolaigazgató is. Az épület falán emléktáblát avattak az 54 évig működő iskola tiszteletére.