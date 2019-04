Telt ház előtt debütáltak a Fekete Sas színpadán: a Diák Színjátszó Zónával felkarolták a vásárhelyi tehetségeket

– Te jó ég, ez a nagyapám? Te jó ég, ez a nagyapám! – leskelődött izgatottan az előadás előtt a vásárhelyi DiSzíZ, vagyis a Diák Színjátszó Zóna egyik lánytagja. A 20 éves Nagy Benjámin – ő a vezető és a rendező – ötlete alapján 2018 nyarán alakult társulat Egressy Zoltán népszerű tragikomédiáját, a Portugált mutatta be a Fekete Sas báltermében, telt ház, azaz ötszáz néző előtt. A nevet Baranyi Balázs találta ki.



Amíg a függöny felgördülésére vártak, elmesélték: a kezdeményező a Bethlen Gábor Református Gimnázium színjátszó csapatának egykori tagja, a már szegedi egyetemista, Nagy Benjámin volt. Hiányzott neki a színjátszó „fíling". Ismerte a tehetséges helyi fiatalokat, és Balázs József tankerületi igazgató – ahogy magát nevezte: háttérmunkás – segítségével felvette a kapcsolatot a kiszemeltekkel, és összeszedte a csapatot. A DiSzíZ 18 tagja a Bethlenből, a Németh László Gimnázium és Általános Iskolából és a HSZC Eötvös József Szakgimnázium és Szakközépiskolájából verbuválódott. A darabot hónapokon keresztül próbálták a Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Lányi-termében.



– Az a cél, hogy a tehetséges diákok bizonyítási lehetőséget kapjanak, és kötöttségek nélkül élvezzék a színjátszás örömeit. Nincsenek profi követelmények, elvárások, az a fontos, hogy mindenki felszabadult legyen, úgy játsszon. Ez a hétköznapi, iskolai feszültségek oldására is jó – mondta Nagy Benjámin. Kiderült: a 16-17 éves átlagéletkorú formációból többeknek, például Széni Andrásnak is van színészi álma, terve. – Sok az érzelem, levezetjük a feszültségeket, gyakorlatnak, tapasztalatnak is kiváló, és egymástól is tanulhatunk – fogalmazott András.



A próbák során jó barátokká lettek, igazi közösséggé váltak. Kisebb viták, konfliktusok természetesen adódtak, de azok a jobbító szándék miatt keletkeztek. Az a cél, hogy a csapat együtt maradjon, és rutint szerezzenek – mondta Balázs József.



Pár perc volt még a kezdésig. Láthatóan mindenki nagyon izgult. – Gyerekek! Az a lényeg, hogy ne hallgassunk el, ne legyen csend, mert akkor a közönség rögtön megérzi, tudja: elszúrtunk valamit – mondogatták egymásnak. Kár volt „félni", a bemutatkozó előadás sikeres volt. Jöhet a folytatás.



Szereposztás

A Portugál szereposztása a következő volt a csütörtöki nyitó előadáson: Asszony – Hévízi Regina, Bece – Nagygéczi Gergő, Csipesz – Kovács Ádám, Feleség – Bíró Ivett, Földi – Nagy Viktória, Kocsmáros – Annus Kristóf, Masni – Imre Zsófia, Pap – Kovács Edvárd, Retek – Széni András, Sátán – Bagdi Gyula, Bittner – Megyaszai Ádám, Fradi-játékosok – Baranyi Balázs, Imre Ákos, Jovány Gyula, Timár András, Néger nők – Dömösi Diána, Földesi Luca, Hódi Kata.