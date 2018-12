Tömegoszlatás Vásárhelyen - nézze meg Ön is képeken!

Hazánk jelenleg közel 400 fővel van jelen a balkáni országban. A márciusban utazó 20. kontingens állományát többségében az MH 5. Bocskai István Lövészdandár vásárhelyi katonái alkotják, parancsnokuk és felkészítőjük Rácz Szabolcs őrnagy.

– Menjetek haza! Ez nem a ti harcotok! A mi országunk, a mi függetlenségünk! – harsogta egy közel 30 fős csoport Vásárhelyen. Lassan hátráltak a védőpajzzsal felszerelt katonák elől. Időnként nekik rontottak, hógolyóval, fadarabokkal dobálták őket, gumit gurítottak közéjük. A hevenyészett barikádot a járművekkel is felszerelt egység pillantok alatt eltakarította az útból, és végül feloszlatta a tüntetőket.A leírtak nem élesben történtek, a vásárhelyi Zrínyi Miklós Laktanyában tartott zárógyakorlatot a Koszovóba készülő kontingens 20. váltása. A látottak meggyőzőek voltak: a katonák gyorsan, fegyelmezetten, hatékonyan cselekedtek, minden akadályt leküzdöttek.A NATO parancsnoksága alatt álló nemzetközi békefenntartó haderő 1999. június 12-én jött létre az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozata alapján. A műveletekhez kezdetektől csatlakozott Magyar Honvédség katonái a békefenntartókhoz tartoznak, dolguk a biztonság és a rend fenntartása, ezért felkészültek az úgynevezett tömegkezelési feladatok ellátására is. A harcászati tartalék zászlóalj biztosítja az utak járhatóságát Koszovó teljes területén, illetve járőrözést végez.– Feladatunk a békefenntartási és harcászati tevékenységek teljes spektrumát lefedi. Felkészültünk a mozgásszabadság és a biztonságos környezet fenntartására a helyszínen, mindemellett beavatkozó erőként akár tömegoszlatásra is bevethető az egység. A közel 1,5 hónapos kiképzés alatt katonáink részt vettek lövészeten, illetve különböző, az alaprendeltetésből eredő feladatokat gyakoroltak – közölte Rácz.A parancsnok elégedett volt katonái teljesítményével, motiváltak, a kiképzéseken jól szerepeltek. Elmondta még: Koszovóban nincs stabilitás. A Szerbiából érkező árukat százszázalékos vám terheli, ez feszültséget kelt a szerb kisebbségben. Az őrnagy úgy gondolja, főként ezek a feszültségek határozzák majd meg feladataikat, tennivalóikat.