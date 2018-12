Úsznak, hogy ne fagyjon be a holtág vize alattuk

Lihogó Mártélyon. Amíg megvan a lék, ennivalót is lehet találni. Fotó: Török János

A Hullámtér Vendéglő előtti kanyarban, a szabad vízfelületen csoportosulnak a vízimadarak. Zömmel tőkés récék vannak itt, de barátréce és csörgőréce is előfordul. Ha nincs ember a parton, a kárókatonák is idemerészkednek. Ám szinte mindig jár valaki a sétányon, és tíz emberből kilenc fényképezi a hólepte fákat vagy a madarakat. Sokáig azért nem marad senki: a hidegben még jobban kezd fázni, aki nézi a vízben pancsoló kacsákat.Pedig a récék elsősorban nem azért úszkálnak, mert jól érzik magukat a vízben, hanem azért, hogy ez a kis felület legalább ne fagyjon be. Ez a vízimadarak túlélési stratégiája. Lihogónak nevezik az ilyen jégmentesen tartott vízfelületeket, amelyekhez hasonlót a Balatonon is meg lehet figyelni. Ezek oázisként szolgálnak a fagyos időben a vízimadarak számára. Itt lehet táplálkozni és éjszakázni. A hatalmas lék védelmet biztosít a ragadozók egy része elől is.