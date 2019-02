Vásárhelyen is van ételdoboz: egy-egy rászorulónak napi három termék jut

Ilyés Nándor három kiflit tett be az Andrássy úton lévő Enni adok ételdobozba.

Fotó: Imre Péter

– Már hétfőn is láttam, mikor erre jártam, és alaposan megnéztem, mi az – mondta tegnap a vásárhelyi Andrássy úton, a festékbolt falára erősített ételdoboznál Ilyés Nándor könyvtáros segéd, aki három kiflivel gyarapította a készletet.– Nagyon jó ötlet, de azért van aggályom: vajon csak azok visznek majd az ételből, akik rászorulók, vagy a potyalesők is? Remélem, az előbbi érvényesül hosszú távon. Ruhagyűjtő konténerek is vannak, azok tartalma is biztosan jól jön a rászorulóknak – vélekedett Nándor. Nem vásárhelyi specialitásról, hanem országos kezdeményezésről, akcióról van szó: a Re-Formáló Egyesület már több városban, településen – például Szentesen is – helyezett el hasonlókat.– Naponta kétszer ellenőrizzük, a lejárt szavatosságú termékeket kivesszük, kicseréljük, illetve havonta egyszer fertőtlenítő takarítást végzünk. A doboz pénteken került a helyére – mondta Szabó Margit, a vásárhelyi aktivista csoport tagja. A szabályok között szerepel, hogy a dobozban található ételek közül egy nap maximum hármat vehet el egy-egy rászoruló, gondolni kell másokra is, valamint „hobbiból", egy kis ingyenkajáért ne dézsmálja meg senki, mert annyival kevesebb falat jut a rászorulóknak.A helyi vállalkozások, élelmiszer-forgalmazók is ajánlanak fel ennivalót, amit az önkéntesek hoznak el tőlük, és az adományt adagolják, csomagolják, majd beteszik az Enni adok ételdobozba. Már az is sokat jelenthet valaki(k)nek, ha a megvásárolt öt kifliből kettőt-hármat beteszünk a szekrénykébe – azzal is segítünk. – Pár nap telt el, de már kaptunk kedvező, pozitív visszajelzéseket, az emberek adnak és kapnak, vagyis rendszeresen elviszik az ételeket – újságolta Szabó Margit. Hozzátette: azt kérik, mindenki csakis olyan harapnivalót tegyen a dobozba, amit a családjának is jó szívvel odaadna.– Ebben a mostoha világban minden segítség sokat jelent, mert vannak, akiknek nincs munkájuk, és a napi betevőre, kenyérre sem futja. Jó ötlet. Le a kalappal a kezdeményezők előtt – fejtette ki véleményét özv. Bordás Imréné. Kasza Renáta annyit tett hozzá: lehet, hogy ő is tesz majd bele ételt.