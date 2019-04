Vásárhelyen vendégeskedett Szőnyi Kinga

Fotó: Török János

Az Emlékpont konferenciatermében az egyesület egyik alapítójával, Nagy Gyöngyivel beszélgetve szólt családjáról, arról, hogy annak idején otthonukban, egy második emeleti lakásban keresztelték meg. Sikeres modell volt, így jutott el Moszkvába és New Yorkba is még a rendszerváltás előtt. Tanára, majd kollégája is volt a magyar modell-legenda, a Fabulon reklámarca, Pataki Ági. Kiderült, még telefonszámában is kötődik az 56-os forradalomhoz, és az 56-os értékeket, a forradalom szellemiségét képviseli is. Az asszonyok érdekszövetségével sokrétű munkát végeznek, például a határon túli magyarságot is segítik, figyelik a közösségért végzett munkájukat. Szinte mindent elárul gondolkozásáról, hogy azt vallja: amilyen a nő, olyan a család, amilyen a család, olyan társadalom.