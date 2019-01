Havazás és ónos eső miatt adtak ki figyelmeztetést Csongrád megyére, több mint 5 centi friss hó hullhat

Forrás: met.hu

Forrás: Időkép

Közleményt adott ki a Magyar Közút

A Magyar özút Nonprofit Zrt. arra éri a özlekedőket, hogy a övetkező napokban csak és kizárólag a téli özlekedésre megfelelően felkészített járművekkel induljanak el. Utazás előtt pedig mindenképpen tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról

Gyenge ónos eső - a várt csapadékmennyiség általában néhány tized (> 0,1) mm - és havazás miatt adot tki az Országos Meteorológiai Szolgálat első fokú figyelmeztetést többek között Csongrád megyére is. 12 óra alatt 5 cm-t meghaladó friss hó hullhat.Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Nógrád megye kivételével az egész országban elsőfokú a figyelmeztetés havazás veszélye miatt. Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyében a hófúvás miatt van - ugyancsak elsőfokú - figyelmeztetés. Békés,és Hajdú-Bihar megyére az ónos eső veszélye miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.Azt írták: délkelet felől napközben egyre több helyen várható csapadék az országban. Péntek reggelig, délelőttig délkeleten fagyott eső, ónos eső, havas eső, másutt döntően hó valószínű. Többfelé 5-10 centiméternyi hó is hullhat péntek reggelig. Egyes területeken - nagyobb valószínűséggel délen - 10 centiméternél több hó is hullhat. Péntek estétől a déli területeken további mintegy 2 centiméternyi hó várható.Többfelé megerősödhet a szél is. Emiatt az Alföldön éjfélig, a Dunántúlon szombat éjfélig nagyobb területen lehet gyenge hófúvás. Egyes megyékben időnként erős hófúvás is kialakulhat, kiemelten Veszprém megye magasabban fekvő részein, elsősorban pénteken, valamint - kisebb eséllyel - a péntek esti óráktól a Dunántúl délkeleti harmadában. A Bodrogközben kisebb területen csütörtökön is kialakulhat erősebb hófúvás - tették hozzá.Csütörtökön a legmagasabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 3 Celsius-fok között várható - Szegeden és környékén dél körül 2 fokot és ónos esőt ír az Időkép, ehhez képest 12 óra óta megint szakad a hó. Késő estére 0 és mínusz 4 fok közé csökken a hőmérséklet, nálunk az utóbbi érték várható., melyeket az előírások szerint ütemezetten végeznek, először az autópályákon, autóutakon és főutakon, majd a településeket összekötő mellékutakon, végül az alacsony forgalmú bekötőutakon végzik el, naponta több forduló ört is teljesítve., mivel az erős szél folyamatosan visszahordhatja a havat a burkolatra. Ráadásul 40 km/órás széllö ések felett a hófogó rácsok sem tudjá tompítani a hóátfúvás kialakulását, mivel az erős szél nyomán a hófogó is megtelnek hóval, így azon keresztül a friss havat is át tudja fújni egy-egy erősebb széllö és. Így, mindaddig, amíg a szél nem áll el vagy mérséklődik. Vagyis a özlekedő függetlenül a várható újabb havazástól, újra téliesebb útviszonyokkal találkozhatnak egyes térségekben. Ezért a lehetséges helyszíneken gépátcsoportosításokról is gondoskodnak, illetve az országos özutak menténat helyeztek ki a szakemberek a téli üzemeltetési időszak kezdetétől, az elmúlt évek tapasztalatai alapján a hófúvásokban leginkább érintett utak mentén.. Ezt megtehetik az Útinform weboldalán, aoldalon, ahol a friss baleseti és torlódással kapcsolatos hírek itt érhetőek el:. Míg reggel 5 és este 22 óra özött, nagyjából 3 óránként a övetkező linken országos, átfogó összesítéseket is olvashatnak a özlekedő az időjárási helyzethez kapcsolódó útviszonyokról: