A földszinten egy hatalmas nappali, konyha, étkező és egy külön wc került kialakításra, a ház emeleti részén pedig a három hálószoba és két fürdőszoba kapott helyet. A nappali 48 m2-es rendkívül világos, terasz és kert kapcsolatos. A szobák kialakítása során a családi élet színterei úgy kerültek kialakításra, hogy azok mind a térbeli adottságaikkal mind az elhelyezésükkel, a maximálisan kiszolgálják a bent lakók komfortját. Bizonyítja az is, hogy minden szobából kellemes méretű teraszra lehet kimenni.

A szülői hálószoba egy egységet képez/ válaszfallal / a fürdőszobával, illetve ehhez a szobához tartozó teraszon kapott helyet a családi jakuzzi. A két gyermekszobát egy minden igényt kielégítő fürdőszoba választja el.”



Részletek és minőség az Art Hotel Szeged tervezőjének tollából



“Minden szoba igazi fapadlóburkolattal ellátott. Az otthon egyik különlegessége a földszinten található folyosó végén lévő nyíló felület burkolata,mely egy élő zuzmópanel ami nem igényel gondozást a lakás megfelelő páratartalma miatt. A konyha minimalista stílusú de maximális térkihasználású. A konyhai munkafolyamatok optimalizálása miatt a neves Bulthaup konyhák mintájára készült.

A teljes konyhabútor egy igazán különleges, egy a laborokban használatos, antibakteriális, acél lemezzel megerősített, Alukompakt lemez felhasználásával készült. A gépek nagy odafigyeléssel kerültek kiválasztásra, így a főzőlap is igazán egyedi, Bora beépített szagelszívóval ellátott kerámia lap. A beépített sütő és mosogatógép pedig Miele márkájúak, illetve egy beépített hűtő és egy borhűtő is. A konyha fal burkolata is egyedi ötlet alapján készült, acél lemez és fa felhasználásával.

A ház a legmodernebb technológiával készült mely kialakítása során szempont volt, hogy a beépített anyagok, a burkolatok hosszú távon – akár élethossziglan- megőrizzék szépségüket, ezáltal a ház tartós esztétikai élmény maradjon. [...]”

