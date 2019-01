Agy nélkül

Először a hóvirágról akartam mára jegyzetet írni, de rájöttem, hogy minek, hol van még a kora tavasz, amikor majd nyílni kezdenek. (Nem messze amúgy.) Persze tudom, hogy a hóvirág szép, de nekem tetszik például egy csomó vízlépcső is, azt mégse áradozok róluk. És persze botanikus és vízépítő mérnök sem vagyok, úgyhogy érjék be egy kocsmai verekedéssel. Voltam tegnap a Szegedi Törvényszéken, ahol három férfi ügyét tárgyalták, akik elgyepáltak két másikat Forráskúton, körülbelül három éve.



A sztori nem bonyolult különben. Vagyis nem tudjuk, bonyolult-e, de majd ez lesz a tanulság a végén. A lényeg nagyjából annyi, hogy a kocsmát üzemeltető férfi két haverjával ivott egy vidám szeptember estén. Nem is volt baj addig, amíg nem ment be a krimóba két másik férfi, akik egyébként idénymunkásként dolgoztak a faluban, és már ők sem voltak szomjasak. Éjfél után szabadultak el az indulatok, volt ott minden. Pofonütés, gázspray is előkerült, egy kivert fog, három törött borda és egy légmell volt az este mérlege. Az idénymunkások kikaptak 3:2-re. Vádat is emeltek az ügyben. Az egyik támadót maradandó fogyatékosságot okozó könnyű testi sértéssel, a gázspray-vel fújó társát garázdasággal, míg a bordatörést okozó férfit életveszélyt okozó testi sértéssel vádolják. Akit érdekelnek a részletek, kicsit odébb elolvashatja, van benne szó menekülésről is, de most nem ez a lényeg. Ha beülnének egy-egy ilyen tárgyalásra, és nem a legelsőre mondjuk, akkor lehet, hogy sose tudnák meg, miért esett egymásnak az öt férfi.



Láttam már részeg embert, sőt, részegen is láttam embert, mégse éreztem különösebb késztetést arra, hogy rárontsak, kiverjem a fogát, vagy bármit is csináljak vele. Szóval az előbb félrevezettem mindenkit, nem is lesz tanulság, hacsak az nem, hogy nem szabad letépni a hóvirágot, mert védett. De aki el tudja mondani, hogy általában hogy kezdődnek a kocsmai bunyók, kérem, mondja el. A „Mi van, mi van, mi van?" kérdéssort nem fogadom el persze.