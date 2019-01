Bacigyűjtés

Hogyan lehet influenzajárvány, amikor áll a hó mindenhol, és masszívan fagy? – kérdezte tőlem csodálkozva kollégám, reagálva a hírre, hogy látogatási tilalom lépett életbe a szegedi klinikákon. Elárulom: neki nincs gyereke.



Ő nem tudja, hogyan működik ez.

Az oviban feleannyi idő jut szánkózni, hógolyózni az udvaron, friss levegőn, mert mire az összes kicsit felöltöztetik, ráimádkozzák a sapkát, sálat, vízhatlan nadrágot, lassan már lehet is menni ebédelni. Az iskolások sem mennek ki az udvarra szünetben, mert hideg van, meg hát a váltócipő is macerás, anélkül pedig szó sem lehet róla, az osztályteremben leolvadó latyak és hó rengeteg munkát ad a takarító néniknek. És az ablakot is be kell csukni gyorsan, ha valaki kinyitja, mert az előtte ülő kislánynak megfázik a veséje.



Marad tehát az egy-két szobányi területen a baci- és vírusgyűjtögetés és az egymás arcába köhögés-prüszkölés, amelyben a legaktívabbak azok a gyerekek, akiknek szülei rettentően elfoglaltak. Akik titokban reggel benyomják a gyerekbe a lázcsillapítót vagy a hasmenés elleni szert, megveregetik a gyerek buksiját, és beküldik a közösségbe. „Értsd meg, drágám, nem tudok veled otthon maradni" – mondják, majd a lelkiismeretüket is megnyugtatják: úgyis milyen rossz lenne, ha pótolnia kellene annak a szegény, túlterhelt gyereknek. Amikor már az ágyból sem bír felkelni, úgyis ez a vége, de legalább addigra másik tíz gyerek is lebetegedett.



Persze azt eldönteni, hogy ki a hibás ebben az egészben, nem is olyan egyszerű. Hiszen a pedagógusnak ezer más dolga is van azon túl, hogy még a szellőztetésre is odafigyeljen, vagy arra, hogy hazaküldje a betegeket, a szülő pedig lehet, hogy idén már harmadjára maradna otthon, és fél, hogy hamarosan megunják a főnökei, hogy mindig a beteg gyerekére hivatkozik. Kicsit úgy érzem, ez egy olyan helyzet, amely soha nem tud majd megoldódni. Együtt kell tehát élni azzal, hogy ilyenkor menetrendszerűen ágynak esünk. Még akkor is, ha ez viszonylag egyszerűen elkerülhető lenne.