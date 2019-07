Büntetést!

Agyrém, ami időnként Hódmezővásárhelyen megy, és most nem a politikai huzavonára gondolok. Most járt utána kollégám, hogy a Damjanich utcai játszóteret a közelmúltban rongálták meg vandálok. Letörték és elvitték a labirintusjáték léceit, ellopták a homokozó árnyékolóját. A felújítás jó sokba kerül, majd adományokból teszi rendbe a tulajdonos Tiszta Szívvel Egyesület és Alapítvány. Ráadásul nem ez volt az első, amikor valakik úgy döntöttek, hogy játszóteret tesznek tönkre a településen. Vandálok miatt ezt és az Európa parkit már kétszer teljesen felújították, de olyan is volt, hogy valakik felgyújtották a népkerti hajójátékot.



Tényleg nem a kedvenc korszakom a középkor, de – ha sokan ki is akadnak ezen – lehet, hogy érdemes lett volna megtartani onnan egy-két dolgot. Én egyébként tényleg nem sok mindenen szoktam kiakadni. Jó sokáig szinte csak bűnügyekkel és katasztrófákkal foglalkozó újságíró voltam, úgyhogy gondolhatják: láttam néhány dolgot. Ráadásul kifejezetten kedvelem a nem polkorrekt vicceket, röhögök a halálon is időnként. Viszont, ha gyerekeket bántottak, aláztak meg, akkor mindig kinyílt a miniakasztófa a zsebemben. Nem hogy kevés, hanem egyáltalán nincs aljasabb dolog annál, ha valaki egy gyengébbet, főleg egy gyereket üt, szid, vagy akárhogy is bánt. Például meglop. És ugye pont ez történt Vásárhelyen is. Elvették a játékukat. Szerencse, amúgy a rendőrség szerint az elmúlt egy évben „csak" két komolyabb játszótéri rongálás volt a városban, és el is kapták a vandálokat. Most nincs kedvem utánanézni, mi lett a büntetésük...



Ha gyerekeket bántottak, mindig kinyílt a mini­akasztófa a zsebemben.