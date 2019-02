Alig egyhetes a szegedi Joób család tizedik gyermeke, mégis lassan nincs olyan médium, amely ne velük foglalkozna. Nemcsak Szegeden, országosan is kuriózum az, amit felvállaltak. A házasság és a hit fontosságát. Hogy ehhez valóban kell-e ennyi gyermek, arról órákig tartó viták és csetháborúk alakulhatnak ki, van, aki úgy gondolja, minek ennyi, míg mások csodálattal tekintenek rájuk és a segítségüket kérik. A családapa mesélte, rengeteg üzenetet kaptak, sokan kérték, imádkozzanak értük.



A házaspár elárulta, meghatotta őket ez a fajta szeretet. Szerintük semmi csoda nincs abban, amit csinálnak, persze kell hozzá némi lazaság és spontaneitás. Na és persze kitartás. Egyszer kiszámolták: 18 ezerszer tettek tisztába gyermeket. Aki pelenkázott már csecsemőt éveken keresztül, általában alig várta, hogy szobatiszta legyen. Nekik ez is természetes dolog, ahogy az anyukának az áldott állapot és a szülés. Persze folyamatosan egyeztet orvosaival, és csak akkor vállalnak újabb gyermeket, ha egészségileg rendben van. Nekik ez a prioritás: a házasság szentsége és a család, ezt illik tiszteletben tartani. Van egy mondás: két gyereknél csak kicsivel több a három – és ahol elfér a három, ott a négy is, mert arányaiban egy harmadik gyerek kisebb extra teherrel jár. Az időszervezéssel kapcsolatban az egy gyerek a legtöbb figyelmet igénylő, mert amint vannak testvérek, eljátszanak egymással. Tíz gyerek esetében pedig ez fokozottan igaz, a nagyok vigyáznak a kicsikre, a kisebbek összetartanak, és együtt eszelnek ki kis csínytevéseket.



Bár a szülőkre nagy terhet ró, kalandos lehet nagycsaládban élni. A KSH statisztikái érdekességet mutatnak: kezd megszűnni a kétgyermekes családmodell. Vagy egy gyermeket szülnek az anyák, vagy hármat és annál többet. Anyukaként én is egyetértek azzal, hogy minden gyermek egy csoda. És hogy ki hány csodát vállal be, az egyéni döntés kérdése.