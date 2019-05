Több évvel ezelőtt megszűnt egy napilap Csongrád megyében. Több évvel később pedig kiderült, hogy az olvasók lelkében – de tüntetőleg a postaládákon is – tovább él. Ez a napilap volt a Délvilág. Olvasóinknak nem kell bemutatnom, a szegedi térségben ugyanúgy ismerték, mint a Tiszántúlon. Sőt komoly harcok is zajlottak körülötte, illetve az olvasókért, egy időben volt belőle kék és lila is.



El kell árulnom egy titkot. Amolyan belső titok ez a szerkesztőség életéből. Itt is él a Délvilág szelleme. Tördelünk „délvilágos" oldalakat, említünk „délvilágos" kollégákat, a laptervbe többször is bekerül a DV jelzés. Attól függetlenül, hogy egyébként a Délmagyarország hasábjain nem jelenik meg a Délvilág szó.



Pontosabban eddig.



A „Délmagyar" egész Csongrád megyére kiterjedő olvasótáborát egy kis közös nosztalgiázásra invitáljuk meg a kezükben levő mai újsággal. A tiszántúli kiadásban már a címlapon felfedezhették olvasóink a Délvilág jelzést, beljebb lapozva pedig gyakrabban látható. A szegedi kiadásban a 8. oldalon tűnik fel. És nem csak a Délvilág.



Az újságírás régi szabálya, hogy mivel az életterünkhöz közelebb eső hírek, események jobban érdekelnek bennünket, azokról kell többet írni. A Délmagyarországban megpróbáljuk hát közelebb vinni a híreket olvasóinkhoz. Gazdagon kínáljuk a jövőben is a szegedi információkat, emellett időnként helyet adunk kisteleki és mórahalmi oldalaknak. A „délvilágos" oldalaink pedig kiegészülnek csongrádi, hódmezővásárhelyi, makói és szentesi oldalakkal. Így szeretnénk a jövőben szolgálni olvasóinkat.



Bejárjuk az egész megyét, hogy elvigyük a híreket annak egyik szegletéből a másikba. Mert tudjuk, érezzük, hogy Csongrád megyeinek lenni utánozhatatlan életérzés, amelyhez hozzátartozik a Délmagyar is. No meg a Délvilág is…