A fiatal felnőttek talán még emlékeznek arra az időszakra, amikor az iskolai nyelvtanítás arról szólt – legalábbis a rossz nyelvek szerint –, hogy a frissen átképzett orosztanárok egy leckével előbb járva az osztályban tanított tananyagnál, próbálták borzalmas kiejtéssel a maguk által is frissen tanult ismereteket átadni a diákoknak. Ebből persze semmi jó nem származott, és maradt a beletörődés: ez is egy felesleges óra, amivel csak az idő telik. És ez már a modern kori nyelvoktatás volt, hiszen előtte évtizedekig ment a gyéduska, bábuska, amit testületileg mindenki utált, így nem is volt hajlandó befogadni.



Azt gondolom, abban mindenki egyetért, hogy ma már a közoktatásban is fényévekben mérhető a nyelvtanítás színvonalának emelkedése. Természetesen nem állíthatom, hogy ez minden iskolára és minden tanárra igaz, de meg lehet találni azokat az intézményeket, ahol akár már általános iskola végére sem elképzelhetetlen, hogy egy diák nyelvvizsgázzon. Persze ne rugaszkodjunk el nagyon a valóságtól: a tény még mindig az, hogy magánórák nélkül ez aligha sikerülhet. Az viszont egyáltalán nem mindegy, mennyi időt – és pénzt – kell hozzátenni, hogy az iskolában megszerzett tudást keményfedeles papírra váltsuk.



A kérdés csak az: mi van azokkal, akik nem jutnak be azokba az iskolákba, amelyek biztosítani tudják a megfelelő színvonalú nyelvoktatást. Ahol nincs megfelelő szaktanár, vagy ahol a gyerekek képessége annyira különböző, hogy nem lehet magasra tenni a mércét. Nekik ugyanúgy fel kell mutatniuk a nyelvvizsgát 18 éves korukban a felvételi jelentkezés mellé, ha azonban nem tudnak havi több tízezer forintot magánórákra kifizetni, az egyetemről szőtt álmaik is semmibe vesznek. És ebben akkor is van valami igazságtalanság, ha elismerjük: ma már egy középfokú nyelvtudás valóban ugyanolyan alapelvárás egy felsőfokú tanulmányokat tervező fiatal számára, mint mondjuk a magyarérettségi.