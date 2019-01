Magyarország valaha alapvetően agrárország volt. A kertművelés kultúrája még néhány évtizede is virágzott. Aki kertes házban lakott, a ház körül, aki nem, hétvégi kiskertben szorgoskodott. Emlékszem, bár lakótelepen nőttem fel, a Maros-parton nekünk is volt ilyenünk. Makón ezeket bigecsnek hívják, és abban az időben egymás mellett sorakoztak szépen bevetve, fákkal beültetve.



Ha valaki mostanában látogat ki a hétvégi minibirtokok közé, tapasztalhatja: egyre több marad műveletlenül. Olyan is van, amit üdülőtelekké alakítottak. Egy-egy bigecs annak idején komoly értéket képviselt – ma már arra is van példa, hogy az éveken át bérelt, sok munkával termővé tett földdarabot valaki visszaadja az önkormányzatnak. Mi akkor hagytunk fel a hobbikertészkedéssel, amikor sokadjára tapasztaltuk, hogy az egész évben gondosan művelt terület terményeit valaki már azelőtt felszedte, hogy nekünk erre alkalmunk lett volna. De nem csak ezért alkonyult be Kert-Magyarországnak. Megöregedett az a generáció, amelyiknek ez még a vérében volt, ráadásul közben megváltozott a világ. Nincs időnk odakint bíbelődni, vagy ha mégis, azt mással töltjük – kényelmesebbek lettünk. Ma már szinte mindenki boltban, zöldségesnél vásárolja a kerti csemegéket, ahogyan vágni való jószágot is kevesen tartanak. Pedig a kiskertek művelése kikapcsolódásnak sem utolsó, a saját termésű zöldség-gyümölcs, a házias ízvilágú étek pedig különösen nagy kincs a városi embernek.



A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége most – kísérletképp – megpróbál valamit visszahozni a kertészkedés fénykorából. Vetőmagcsomagokat ad olyan családoknak, ahol vannak gyerekek, és cserébe csak néhány fotót kérnek a munka eredményéről. Vajon sikerül egy kicsit visszafordítani az idő kerekét? Ki fog derülni – én mindenesetre drukkolok az akció sikerének. Műveljük kertjeinket!