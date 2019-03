Márciusi ifjak

Hogy mi történt ama magasztos napon, 1848. március 15-én, sokat tanultunk róla az iskolában. Felnőttként is minden évben szeretettel emlékezünk a márciusi ifjakra, történelmünk egyik legfontosabb napjának hőseire.



Az a március 15. csak egy esős tavaszi napnak indult, de Petőfi és társai történelmet írtak. Ennek a napnak köszönhetjük, hogy zászlónk piros-fehér-zöld színe hivatalossá vált, lett kokárdánk. Március 17-én pedig V. Ferdinánd, engedve a követeléseknek, kinevezte az első független felelős magyar kormányt, amelynek miniszterelnöke gróf Batthyány Lajos lett. 1848. március 15-e mindmáig magában hordozza a szabadság, a modernizáció és a fejlődés üzenetét.



A minap láttam, hogy a bolt előtt egy aprócska, talán kiscsoportos fiúcska piros-fehér-zöld zászlócskát lobogtatott. Biztosan az oviban színezte. A vonalak itt-ott átcsusszantak a másik színbe, de nem baj, majd jövőre még szebb lesz. A kisgyermek büszkén lengette kis zászlaját. Az óvó néni biztosan sokat mesélt neki és társainak a 171 évvel ezelőtt történt forradalomról. Hogy mit jegyzett meg belőle? Gondolom, még most nem sokat, de majd a következő években gyarapszik a tudása. Megismeri a 12 pontot, hall majd a Pilvax Kávéházról, megtanulja Petőfi Nemzeti dalát, tudni fogja, ki volt Táncsics Mihály. Megismeri, mi történt a Nemzeti Múzeumnál. Történeteket, anekdotákat hall majd arról, hogyan csattant el az első csók Jókai Mór és a szép színésznő, Laborfalvi Róza között azon a bizonyos estén, a Nemzeti Színházban, a színfalak mögött, miközben fellibbent a függöny.



Most még csak egy mondókát skandált a kisfiú: „Piros, fehér, zöld, ez a magyar föld!" De Petőfi és társai biztosan már így is büszkék lennének rá és mindenkire, akik emlékeznek 1848. március 15-ére, megemlékeznek a márciusi ifjakról.