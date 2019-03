Most nedves törlőkendőből van a legtöbb a 47-es út mellett. Szakadásbiztos, mikroszivacsos. A papír zsebkendő esős időben hamar elmorzsálódik az árokban, a törlőkendő sokáig bírja. Régen ilyen nem volt. Amikor először szedtük a szemetet Algyőnél a főút mellett, a tipikus hulladék a nejlonzacskóba kötött szalvéta volt, közte lerágott csontok, konzerv- vagy tejfölösdoboz, felvágottas papír. Akkor még a héjával együtt szeleteltek mindent.



A pici, összepöndörödött szalagok is a zacskóban voltak, ha a szaguk miatt ki nem bontották a csomagot a kutyák. Ami az italt illeti, legalább annyi üveg volt, mint flakon. Most már üveget alig dobnak el, csak PET-palackot. Vannak gyorséttermi, fedeles kávéspoharak, és töméntelen kavarópálcika. Változatosabban is esznek, akik elhúznak a falunk mellett – és evés után szépen megtörlik a kezüket a nedves kendőben. Kifinomult népek.



Azért mi is fejlődünk. Amikor ezt elkezdtük, a faluvédő egyesület szervezte az akciót tavasszal. Idővel bekapcsolódott a horgászegyesület is. Jönnek az iskolások, a nőegyleti asszonyok palacsintát sütnek nekik erre az alkalomra. Legutóbb már nem is egy ilyen akció volt, és gondolom, a Magyar Közút is megteszi a magáét.



Van magányos gyűjtő, Irénke, aki a teleszedett zsákot kocsijával elviszi a hulladékudvarba. Tavaly aztán már nálunk is volt plogging: a futók végigbaktatnak ott, ahol mindennap futnak, csak most zsákkal, zacskóval, és összegyűjtik, amit látnak. Jó érzés majd ötvenévesen részese lenni egy ilyen angol nevű szubkultúrának. Aztán két körforgalom között pár napig nincs szemét.



„Olyanok maguk, mint Svájc" – mondta múlt vasárnap a vonatpótló busz kalauza. Eltűnődtem a dicséreten. Jártam Genfben, hétköznap reggel, nem láttam szemétgyűjtő embert, de szemetet se. Egy szálloda előtt az egyenruhás takarító porszívózta az utcára kifutó szőnyeget, aztán a szőnyeg körül az aszfaltot, jó nagy darabon. Ez 1998-ban történt. Nem tudom, ők azóta hova fejlődtek.