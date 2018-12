Talán csak városi legenda, de úgy hallottam, hogy az első időkben épült panellakások konyhái azért olyan szűkek és hosszúkásak, mert nem családi ebédek főzésére tervezték. Úgy gondolták, étteremben esznek a szocialista munka hősei – ott úgyis lesz hely körülülni az asztalt.



Tény, hogy a szegedi lakótelepekhez nagy alapterületű vendéglátóhelyek épültek. Ott volt a Csillag térnél a Lila akác, a József Attila sugárútnál a Tarján bisztró, a Kék csillag és a Hóbiárt, a Csongrádi sugárútnál a Diófa. A klasszikus, nagy alapterületű egységek közül talán csak a Hóbiárt működik eredetei méretében és funkcióval, több étteremből, vagy inkább egy részükből pizzéria lett. Így költözött újra élet a Felső Tisza-parti, hányattatott sorsú egykori Sellő étterembe, de talán ide sorolható a volt Tarján bisztró melletti, régóta működő pizzéria is.



Azzal, hogy a Diófa is bezár, alaposan körbe kell majd néznünk, ha valamelyik szegedi lakótelepen meg akarunk enni egy rendes pacalt vagy forró gulyáslevest. Én már akkor is csodálkoztam, amikor szembesültem vele, hogy a tényleg jó helyen lévő Diófa ebédeltetőhely lett, és estére már nem érdemes nyitva tartania. Azért ott néhány kőhajításon belül sok-sok ezer ember kel és fekszik – csak étteremben nem akar vacsorázni. De hát fránya dolog a fizetőképes kereslet, még akkor is, ha benne van az új módi, a hamburgeres gyorsétterem és a pizzadivat is.



Nem lakótelep, talán nem is tartozik szorosan a témához, de drukkolok, hogy hosszabb távon is sikeres legyen a Hági étterem újraélesztési kísérlete. Mert azért vannak nevek, amelyek egy korosztálynak kitörölhetetlenül beégtek már. Visszatérve a panel szűk úgynevezett „vályúkonyhájához", volt, aki azt mondta, hülyeség a kis konyha és a nagy éttermek ilyen kapcsolata, ezzel az erővel az ugyancsak szűk fürdőszobákhoz nem épültek tágas közfürdők a lakótelepeken...