72 éves férfi lövöldözött a kecskeméti plázában, mert elhagyta a szerelme

Attól félnek a hatóságok, szabadon engedése tragédiába torkollna - ezért tartják letartóztatásban a 72 éves kecskeméti férfit a BorsOnline szerint , aki szerdán volt szerelmére próbált rálőni a kecskeméti plázában. Á. János korábbi élettársára támadt rá, aki a plázában boltvezetőként dolgozik: képtelen volt feldolgozni, hogy 22 év után az asszony kiadta az útját. A támadás előtt több hónapig zaklatta. Zsuzsanna talán csak megérzéseinek köszönheti életét: a fenyegetések miatt feljelentést tett a rendőrségen, és a támadás előtt egy nappal testőrt is fogadott. A lövöldöző férfit testőrével ketten tették ártalmatlanná. Sem az asszonynak, sem az őt védő őrnek nem esett komolyabb baja.A Borsnak Zsuzsanna korábban elmondta, hogy a férfi már hónapokkal az eset előtt rejtélyes fenyegetésekkel bombázta őt. Többször utalt arra, hogy közös lányuk egyedül marad, és megjegyezte, hogy neki már minden mindegy, hiszen sokat élt. Tárgyalásán mégis azzal védekezett: senkit nem akart megsebesíteni. Tagadta emberölési szándékát, pedig alaposan felszerelkezve érkezett aznap a plázába: a tárban kettő, míg a zsebében három töltény volt. A fegyver csövét előre lefűrészelte, hogy egy zacskóban csempészhesse be az üzletközpontba.– A járásbíróság álláspontja szerint tartani lehet attól, hogy szabadlábon hagyása esetén megszökne vagy elrejtőzne, továbbá az eljárást jogellenesen befolyásolná, valamint attól is, hogy a megkísérelt bűncselekményt véghez vinné – tájékoztatta a sajtót a Kecskeméti Járásbíróság. A férfi vélhetően a rácsok mögött elmeorvosi vizsgálaton is átesik. Korábban többször tett zavaros kijelentéseket arról, hogy nem ura önmagának, neki már a démonai parancsolnak. Zsuzsanna korábban azt is elmondta a Borsnak, bízik benne, hogy a férfit nem engedik ki.