Belehalt a sérüléseibe egy 79 éves férfi Kiskunhalason

Egy 23 éves kiskunhalasi férfi szombaton délután fél öt körül bejelentette a helyi rendőrkapitányságon, hogy bántalmazta egy idős hozzátartozóját. A helyszínre perceken belül kiérkező mentők már nem tudták megmenteni a 79 éves férfi életét.

Egy szomszéd elmondta, arra lett figyelmes, hogy mentőautó és rendőrautók érkeztek a mellettük lévő házhoz, amit a hamarosan körbe is szalagoztak. Később őket és a többi szomszédot is kihallgatták. Tőle úgy tudjuk, a gyilkosság ideje alatt többen is tartózkodhattak az épületben. Mint kiderült, a fiatalember olyan súlyosan bántalmazta az idős férfit, hogy már nem lehetett megmenteni az életét. Egyelőre nem tudni, hogy miért támadt a közismert vállalkozóra. A rendőrség teljesen körbezárta a helyszínt, a bűnügyi technikusok rögzítették a nyomokat. Az esettel összefüggésben a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntette miatt indított nyomozást. A fiatal férfi elszámoltatása jelenleg is folyamatban van.