Öt év börtönnel büntették a két emberre rátámadó asszonyt

Megváltoztatta a Szegedi Ítélőtábla az életveszélyt okozó esti sértés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt Sz. L. ellen indított büntetőügyben a Gyulai Törvényszék elsőfokon kimondott ítéletét. A vádlott börtönbüntetését és a közügyektől eltiltás tartamát egyezően 7-7 évről 5-5 évre enyhítette az ítélőtábla. Az ítélet indoklásában elhangzott: az igazságügyi orvosszakértői vizsgálat alapján megállapítható, hogy a női vádlott, bár betegséggel küzd, a cselekményei elkövetésekor nem szenvedett olyan kóros elmeállapotban, amely büntethetőséget kizáró oknak tekinthető.

A büntetés mértékét mérlegelve a Szegedi Ítélőtábla tanácsa úgy ítélte meg, hogy az elsőfokon kiszabott börtönbüntetés eltúlzottan súlyos, 5 év börtön, tekintettel az elkövetett cselekmény súlyára és a vádlott társadalomra veszélyességére, elegendő a büntetési célok megvalósulásához. Az ítélet jogerős, ellene fellebbezésnek nincs helye.

Tavaly érkezett az ügy Szegedre

Kétrendbeli életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletében, kábítószer birtoklásának vétségében és kábítószer-kereskedelem vétségében mondta ki bűnösnek a Gyulai Törvényszék 2018. május 31-én Sz. L. vádlottat. Ezért őt a törvényszék 7 év börtönre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte.

A döntést az ügyész tudomásul vette, míg a vádlott és védője felmentés, illetve a büntetés enyhítése érdekében nyújtott be fellebbezést, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára. (Az ügyet 2019. május 8-án már tárgyalta az ítélőtábla. Akkor orvosszakértői vélemények beszerzését tartotta szükségesnek, ezért elnapolta a tárgyalást október 30-ára.)

Ezek miatt találták bűnösnek a nőt

1./ 2014. január 1-jén a vádlott barátjával egy békéscsabai sörözőben szilveszterezett, ahol szintén ott szórakozott Sz. V. sértett is, akivel nem ismerték egymást. Hajnali 3 óra körül a sértett a söröző mosdókhoz vezető szűk folyosóján állt és cigarettára gyújtott, amikor a tőle kb. egy méternyire álló vádlott előzetes szóváltás nélkül a kezében lévő sörösüveggel a nőre ütött. A sértett fejének tetejét eltaláló üveg szétrobbant, a vádlott pedig a kezében maradt éles üvegcsonkkal megvágta a megtámadott arcának bal felét. A nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy sérülései több hónap után is csak maradandó fogyatékossággal gyógyultak. Figyelemmel a sörösüveg jellegzetességeire, az archoz közeli nyaki fő-verőerek közelségére a szétrobbanó üvegszilánkok életveszélyes sérülést is okozhattak volna. (A vádlott édesanyja a sértettnek később 2,2 millió forintot fizetett jóvátételként.)

A sértett édesanyja, látva a történteket, elégtételt akart venni a vádlotton a lányát ért bántalmazás miatt, ezért rátámadt a vádlottra, és dulakodni kezdtek. Időközben odaért az anya élettársa is, aki a vádlott barátjára támadt. Valamennyien a földre kerültek, ott dulakodtak Eközben a vádlott az anya jobb combját megrúgta, olyan sérülést okozva, ami négy hónap alatt gyógyult.

2./ A vádlott és Ő. G. sértett 2015-ben a vádlott anyjának lakásában éltek Békéscsabán. Szerelmi kapcsolatukat rendszeres italozás, veszekedés, olykor verekedés is jellemezte. 2015. augusztus 28-án és az azt megelőző napon a pár különböző szórakozóhelyeken alkoholt és kábítószert fogyasztott, majd hazaérkezésük után összevesztek. Szóváltás után a vádlott ököllel a férfi arcába ütött, aki ezért az ágyra lökte. A kiabálás a konyhában folytatódott, ahol a vádlott egy bicskával arcon szúrta a sértettet, akinek sérülései 8 napon belül gyógyultak. De tekintettel a sérülés helyére, a támadáshoz használt eszközre akár életveszélyes állapot is kialakulhatott volna – mondta ki ítéletében az I. fokú bíróság.

3./ A vádlott 2015 augusztusában csekély mennyiségű kábítószert szerzett be, illetve fogyasztott, illetve abban az évben több alkalommal adott át, illetve értékesített másoknak kábítószert.