Rendőrök a Vízi Színházban

A rendőrök is bekapcsolódtak egy különleges hétvégi programba Csongrád-Csanád megyében. A Szeged Első Vízi Színház előadássorozat két hétvégén várja a közönséget, akik a kulturális élmény mellett, a mindennapok biztonságáról is hasznos információkat kaphatnak

A Szegedi Pinceszínház vadonatúj fesztiválja szeptember 4-én nyitotta meg kapuit a szegedi rakparton. A kéthetes programsorozat hétvégente, esténként kínál kulturális élményt az érdeklődő kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A tucatnyi előadás közt verses est, ifjúsági- és gyermek, valamint felnőtteknek szóló színdarabok is vannak. A közönség láthatja például a Bambit, hallgathat verseket Pilinszky Jánostól, megnézheti Szabó Magda Abigéljét, de együtt rophatja a Szeged Táncegyüttessel is.

A programsorozatba ezen a hétvégén a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság is bekapcsolódott. A bűnmegelőzési szakemberek minden délután várják az érdeklődőket a nézőtér mellett felállított standon. A hozzájuk forduló felnőttek hasznos információkat kaphatnak a vagyonbiztonságról, az áldozattá válás elkerülésének lehetőségeiről, megtudhatják mit tehetnek saját, családjuk, otthonuk és járműveik biztonsága érdekében. A kisebbeket különböző játékok, tesztek, totók várják, melyekben az internetbiztonságról vagy például a biztonságos közlekedésről tanulhatnak.Mivel a vízpartra álmodták meg a fesztivált a szervezők, ezért a vízirendőrök is részt vesznek a programban. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Szegedi Vízirendészeti Rendőrőrsének munkatársai a fürdőzés és a vízi közlekedés veszélyeiről, valamint szabályairól tájékoztatják az érdeklődőket. Emellett aki szeretné, bepillanthat a vízen szolgálatot ellátó rendőrök életébe, megnézheti és utasként kipróbálhatja a hajójukat is.