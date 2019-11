ÚtOn – Gázoltak egy ember Szegeden

A Szamos utca és Építő sarkán történt a baleset.

A Szamos utca és Építő sarkán elgázoltak egy embert, aki információink szerint fájlalja a csípőjét. A mentők és a rendőrség úton van a helyszínre.

Korábban írtuk:

Sűrű a forgalom a bevezető utakon, főleg a Dorozsmai és az Algyői úton, valamint a Szőregi úton ,de szinte mindegyiken sokan vannak, csakúgy, mint a Rókusi, Makkosházi, Budapesti körúton. A sugárutak szintén terheltek, kiemelve a József Attila és a Kossuth Lajos sugárutat. Tele van a Csillag tér, az Etelka sor itt félpályás útlezárás is nehezíti a haladást, de a város másik felében a Szabadkai út, illetve a Mátyás tér környéke is el van látva autóval. A nagykörúton a Római, Londoni szakaszok a legsűrűbbek, de a rakpart klinikák felőli végében is erős a forgalom. Az Aradi téren már torlódások alakulnak, ugyanígy a Boldogasszonyon, Zrínyi, Kelemen, Híd utcán, illetve a Stefánián. Dugonics tér is minden irányból kezd be lassulni . Újszegeden telítve van a Makai, Szőregi út befele tartó oldala, de rengetegen vannak a Temesvári körúton, Bérkert utcán, Népkert és Székely soron, Vedres utcán egyaránt. A hidak közül egyelőre a Belvárosin lassabb , de a Bertalan hídon is egyre hosszabb a Szeged felé tartók sora. Baktóban az Algyői úton baleset . Egy sávon lehet haladni , már most hosszú kocsisor van mindkét irányban , a szervizút is tele van.